阿里山高海拔地區種植的山葵曾被譽為「綠金」，因國有林地收回的政策面臨產業中斷，嘉義大學團隊成功於較低海拔九百公尺地區栽種，去年首度採收；縣府指出，今年一月也輔導成立全台首個山葵產銷班，逐步朝合法栽培與產業化邁進，為產業復育找到新出路。

山葵原本主要種植於阿里山地區海拔二千公尺以上國有林地，一九九二年種植面積達二六九公頃，鮮食根莖出口日本每公噸價格曾高達一百萬元，不過栽培涉及林地清理、施肥及水土保持問題，中央二○一○年起逐步收回土地，二○一七年全面禁止高海拔山葵種植，產業幾近消失。

縣長翁章梁說，從當農委會副主委到擔任縣長，持續尋找兼顧森林保育與農民生計的解方，轉機來自嘉義大學生化科技學系退休教授蔡巨才團隊，透過高架離地栽培、天然遮蔭、水肥管理技術等克服氣候障礙，去年在海拔約九百公尺地區收穫約二千三百株山葵，證明不一定只能種在高海拔山區。

翁章梁昨到阿里山鄉達邦村參訪兩處栽培場域，分別採取智能溫網室與天然遮蔭簡易設施；蔡巨才說，依研究估算，每分地理論上可栽種約一萬株山葵，但實際收益取決於存活率、設備成本及市場價格，團隊已在不同田區取得三波收成成果，盼協助農友減少摸索成本。

翁章梁說，山葵復育不能只有技術成功，更要建立穩定種苗供應，未來可評估設置種苗場或與種苗公司合作，期待未來能像阿里山茶葉一樣形成規模經濟，重新成為農民的重要收入來源。