選戰進入倒數衝刺階段，雲林縣斗六市長候選人賴淑娞昨在其夫婿也是全國商總會理事長許舒博，以及鄭仲茵、馬國賢幾位藝人演員陪同下，再抵人潮聚集，藍綠攻防要塞的斗六西市場拜票，她並向選民保證如當選市長，西市場會回歸民意妥善規畫，同時也允諾絕不包工程，一切公開透明，並全面修改市區人行道及標線規畫。此外許舒博今天也發出一封公開信籲市民選人不選黨。

賴淑娞和許舒博一路向店家、小農、攤販及買菜鄉親問好、懇請支持。有部分店家和攤商向他們提出人行道和路邊停車及標線的規畫不善，越做越危險、越做越不方便，影響行人和店家的訴求，有業者也關切西市場改建爭議，當面提出意見，強調傳統市場要吸引人潮「結市熱絡」很不容易，期待修繕要兼顧市場實際性與實用性。

賴淑娞除了保證如當選市長，絕不包攬工程、工程也絕不拆標發包或議價。至於市民關切正在施工中的市區危險路口、人行道拓寬、加高工程，道路線紅、黃標線設計及未依圖施工情形，賴淑娞也承諾廣納大家意見，依實地需求予以修正改善。對於西市場修繕，除了內部管線、排水及衛生安全全面改善，活化西市場的早市及推動午後的文創市場、藝文活動，將是未來修繕的重點，讓西市場成為凝聚市民感情、傳承歷史及展現藝文活力朝氣的傳統市場。

許舒博今天也發出「給親愛的斗六市民一封信」，大意指出，任何時候心中永遠人民最大，不是政黨，一個可以給人民帶來幸福的人，才是最好的選擇，只會選黨而不去思考到底誰對未來最好，一旦人不對了，將來的弊端就一大堆，只會給政黨帶來恥辱，沒有任何助益，請大家用心想一想，誰才會改變斗六的未來？還是要繼續讓一些只為利益的人所獨佔，請給賴淑娞一個改變斗六的機會。

全國商總會理事長許舒博陪同斗六市長候選人的妻子賴淑娞到菜市場拜票，今天並發出公開信，籲「選人不選黨」。圖／賴淑娞提供

雲林縣斗六市長候選人賴淑娞在夫婿也是全國商總會理事長許舒博，以及幾位藝人陪同下，抵人潮聚集的斗六西市場拜票。圖／賴淑娞提供