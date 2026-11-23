嘉義縣政府推動阿里山山葵產業復育，藉學術研究、農會輔導、中央及地方資源挹注，突破傳統高海拔栽培限制，正逐步建立低海拔合法農地栽培模式，要重振阿里山「綠金」產業。

嘉義縣長翁章梁到阿里山鄉達邦村2處山葵栽培場域，實地了解栽培成果，並與農友座談，探討產業未來發展方向。

根據嘉縣府農業處介紹，這2處場域分別為運用環境控制系統、微霧降溫及雙層高架離地設施的智能溫網室栽培模式，結合天然遮陰、高架植床與水肥管理簡易設施栽培模式，都由阿里山鄉山葵產銷班農友經營。

農業處說，山葵過去多種植於高海拔國有林地，隨水土保持及土地管理規範限制，傳統栽培模式面臨轉型挑戰。近年國立嘉義大學退休教授蔡巨才團隊投入山葵栽培研究，成功於海拔約900公尺地區建立高架離地、遮陰及水肥管理等栽培模式，去年收穫品質良好山葵，提供山葵產業朝中低海拔及友善環境栽培新契機。

農業處表示，今年1月輔導阿里山農民成立全台第1個山葵產銷班，班員由成立初期15人增加到27人，展現地方農友投入山葵產業信心。

翁章梁說，種植山葵介質一定要沒問題，山葵檢驗標準也要符合外銷標準，不能花1、2年種植卻無法售出，甚至影響阿里山山葵聲譽。

此外，翁章梁表示，山葵葉可成為商品，烤肉時包肉片可品嚐山葵香氣，葉子品質也要顧。

他說，阿里山山葵有地方特色與高經濟價值，從2000多公尺移到1000公尺左右種植有困難度，縣府將持續結合學術研究、農會輔導及中央補助資源，幫農友精進栽培技術、提升品質，並逐步推動栽培技術標準化。