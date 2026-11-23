第六屆葉石濤短篇小說文學獎暨第十六屆台南文學獎22日於台南市立圖書館新總館舉行頒獎典禮，表揚優秀文學創作者。其中，台南文學獎今年吸引1,187件作品參賽，36篇作品脫穎而出，得獎者橫跨不同世代，展現多元語言與文學創作的豐沛能量。台南市長黃偉哲親自出席，頒獎表揚台南文學獎各類別首獎得主，並與文學界人士共同見證創作者的榮耀時刻。他表示，台南深厚的文化底蘊來自歷代文學及藝術工作者長期耕耘，市府將持續支持文學創作與藝文推廣，讓更多創作能量在台南扎根、茁壯。

黃偉哲市長表示，台南文學獎已邁入第16屆，葉石濤短篇小說文學獎也來到第6屆，兩項獎項不僅提供創作者展現才華的舞台，更見證台南長年累積的文學實力。台南不僅擁有豐富的歷史文化資產，也持續透過文學、音樂、美術及傳統藝術等多元活動，讓不同年齡層的市民都有機會親近藝術、培養文化素養，使藝文逐漸融入日常生活。

黃偉哲市長並以台南火車站設置的公共鋼琴為例，指出從小學生、年輕人到年長者，都有民眾樂於展現音樂才華，這正是文化融入生活的具體展現。他強調，一座城市的文化底蘊並非一朝一夕形成，而是無數文學與藝術工作者長年投入、點滴累積的成果。感謝所有評審、創作者及文化工作者的付出，也期盼隨著市府財政逐步改善，未來能投入更多資源支持文學與藝文發展，讓台南的文化能量持續茁壯。

本屆台南文學獎以「台南現挽」為主題，邀請創作者從日常生活採集所見所聞，透過文字記錄城市風景與生命經驗，共吸引1,187件作品參賽，最終36篇作品脫穎而出，總獎金達149萬元。得獎者橫跨不同世代，包括年僅17歲的年輕創作者在華語現代詩類別嶄露頭角，以及大學生以古典詩作品獲得首獎；其中，張政愉更一舉拿下台語短篇小說及台語散文雙首獎，展現台語文學創作的豐沛能量。

擔任台南文學獎評審的海洋文學作家廖鴻基表示，透過閱讀不同創作者的作品，讓他得以從多元文學視角重新認識台南。他認為，在科技文明及工商社會快速發展的今日，文學的價值有時容易被忽略，但文學具有溫潤人心的力量，不僅能帶來個人身心的平衡，也能形塑一座城市的優雅氣質。他恭喜所有得獎者，並期許創作者持續累積文學能量，讓文學成為推動社會向前的重要力量。

第六屆葉石濤短篇小說文學獎則由作家柯裕棻以〈金星閃耀的原野〉榮獲首獎。擔任評審的作家陳昌明表示，葉石濤先生在台灣文學史上具有重要地位，為彰顯其在短篇小說領域的貢獻，獎項自第3屆起改採推薦作品的方式進行評選，期望選出具有年度代表性的優秀短篇小說。他指出，本屆入選決選的作品水準都相當出色，評審過程競爭激烈，而柯裕棻的得獎作品細膩描繪人物面對創傷、內心困境與外界目光的歷程，獲得評審團對人物心理掌握與敘事張力的肯定。

台南市政府文化局表示，台南文學獎透過華語、台語及青少年創作等多元徵件類別，鼓勵不同世代以熟悉的語言書寫生活、記錄時代；葉石濤短篇小說文學獎則以小說創作為核心，發掘當代優秀作品。未來市府將持續推動文學資產保存、創作獎勵、出版及閱讀推廣，讓更多創作者的聲音被看見，也讓台南的故事透過文字持續流傳。

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