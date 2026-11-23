嘉義市番仔溝公園景觀改善工程竣工，上午重新啟用，昔日工業聚落蛻變為全齡共享的城市綠地。市府投入3536萬元，改善面積約2.85公頃，重新整合兒童遊戲、青年體健、籃球場及共融遊具等設施，讓公園兼具休閒、運動與文化特色。市長黃敏惠回憶自己在公園附近出生、成長，童年曾在這裡學會騎腳踏車，談起21年前推動公園開闢艱辛過程，一度哽咽。

景觀改善工程重新整合橋下遊戲區、兒童主題遊戲區、全齡活動區、青年體健區及公園服務區，新增籃球場、共融式遊具及體健設施，同時保留既有紅磚迴廊與花架，融入嘉義「木都」工藝意象，並透過水廊、綠廊及多元遊憩設施，提升環境品質與使用機能。

建設處長羅資政表示，改善範圍約2.85公頃，工程經費3536萬元，設計團隊深入考察地方文化，將產業歷史與場域特色融入景觀規劃，讓公園不只是休憩空間，也延續番仔溝的地方記憶。

黃敏惠表示，番仔溝公園承載許多嘉義人生活記憶。早年周邊聚集鐵工、機械及化工廠，是嘉義重要工業聚落，隨著城市發展，原公13、公14兩座公園整合為番仔溝公園，200年動工、2008年開放，並以機器人為主題，將地方產業記憶融入遊戲場設計。她回憶，當年公園用地雖已完成徵收，預算也經議會通過，但面對居民搬遷及地方溝通，過程並不容易。感謝地方居民體諒與配合，讓公園逐步完成開闢。從工業聚落轉型為居民共享的生活空間，番仔溝公園見證嘉義城市發展，也承載她成長記憶。

配合鐵路高架化及十大旗艦計畫「文化新絲路2.0」，未來嘉雄陸橋拆除後，將以番仔溝公園為起點，接續推動友忠公園整體改善，優化無障礙步道、遊具、體健設施、景觀綠化及停車空間。未來串聯番仔溝公園、友忠公園、市立美術館、嘉義文創園區及鐵路高架化周邊空間，逐步打造西區「綠色文藝廊道」，讓文化、綠地與市民生活相互連結，形塑全齡共享城市生活網絡。

嘉義市番仔溝公園景觀改善工程竣工，上午重新啟用，昔日工業聚落蛻變為全齡共享的城市綠地。圖／嘉市府提供

嘉義市番仔溝公園景觀改善工程竣工，上午重新啟用，昔日工業聚落蛻變為全齡共享的城市綠地。圖／嘉市府提供

嘉義市番仔溝公園景觀改善工程竣工，上午重新啟用，昔日工業聚落蛻變為全齡共享的城市綠地。圖／嘉市府提供

嘉義市番仔溝公園景觀改善工程竣工，上午重新啟用，昔日工業聚落蛻變為全齡共享的城市綠地。圖／嘉市府提供

嘉義市番仔溝公園景觀改善工程竣工，上午重新啟用，昔日工業聚落蛻變為全齡共享的城市綠地。圖／嘉市府提供

嘉義市番仔溝公園景觀改善工程竣工，上午重新啟用，昔日工業聚落蛻變為全齡共享的城市綠地。圖／嘉市府提供

嘉義市番仔溝公園景觀改善工程竣工，上午重新啟用，昔日工業聚落蛻變為全齡共享的城市綠地。圖／嘉市府提供

嘉義市番仔溝公園景觀改善工程竣工，上午重新啟用，昔日工業聚落蛻變為全齡共享的城市綠地。圖／嘉市府提供