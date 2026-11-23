雲林縣推動在宅急症照護邁入第3年，縣府今天發表成果，截至今年9月，合作醫療院所及機構已達79家，累計照護逾460人次、在宅住院超過2700日曆天，並透過AI資訊平台及長照銜接，讓急症患者在醫師評估後，可留在家中或住宿機構接受治療，減少近千趟病患及家屬往返醫院的奔波。

縣府今天舉辦「115年度雲林創新處方×醫照接力」成果發表會，副縣長陳璧君表示，雲林幅員廣大，偏遠地區就醫路程長，對失能及行動不便患者而言，住院往返增加家屬交通與照顧負擔。縣府自2024年配合中央政策，成立在宅急症支援中心，整合醫療設備、跨區出診及教育訓練，2025年擴大跨院協調並納入住宿型機構，今年再推動提早出院轉銜、跨院專科照會及智慧資訊整合。

衛生局長曾春美指出，在台大醫院雲林分院、雲林基督教醫院及中國醫藥大學北港附設醫院三大核心團隊帶動下，串聯診所、居家護理、藥事及住宿型機構。今年配合中央新增提早出院模式（ESD），病況穩定且經醫師評估適合的感染症患者，可提早返家或回住宿機構，接續接受靜脈抗生素治療，減輕醫院病床負擔。

衛生局11月初啟用在宅急症照護資訊平台，整合檢驗、生命徵象、用藥及訪視紀錄，並導入AI語音轉醫療紀錄、個案摘要及自動填表功能，減少醫護重複作業，也透過遠距視訊，讓外地家屬同步參與醫療討論。

此外，縣府去年10月推出「長照居家個案銜接HaH全人照護加值試辦方案」，由醫照整合師盤點長照及家庭支持資源，再由受訓照顧補充員依醫師指示，提供短期到宅協助。今年照顧補充服務案量較去年成長3倍，培訓人數也從47人增至171人，已有5案完成機構轉銜。

成果發表會也邀請家屬分享經驗。70多歲的鄭先生同時照顧百歲臥床母親及中風臥床弟弟，他說，自己是「老老照顧」的寫照，家中兩名被照顧者出現急性症狀時，幸有居家醫療團隊及照顧補充資源協助，否則身心負擔難以承受。

陳璧君表示，縣府將持續深化醫療與長照合作，讓患者接受急性治療時有專業團隊接手，返家後也有照顧資源支持，落實「把醫療帶回家，把選擇還給人」。

雲林縣推動在宅急症照護邁入第3年，縣府今天發表成果。記者陳雅玲／攝影