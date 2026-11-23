雲林在宅急症照護3年有成 79家醫療長照機構加入 減少近千趟就醫奔波
雲林縣推動在宅急症照護邁入第3年，縣府今天發表成果，截至今年9月，合作醫療院所及機構已達79家，累計照護逾460人次、在宅住院超過2700日曆天，並透過AI資訊平台及長照銜接，讓急症患者在醫師評估後，可留在家中或住宿機構接受治療，減少近千趟病患及家屬往返醫院的奔波。
縣府今天舉辦「115年度雲林創新處方×醫照接力」成果發表會，副縣長陳璧君表示，雲林幅員廣大，偏遠地區就醫路程長，對失能及行動不便患者而言，住院往返增加家屬交通與照顧負擔。縣府自2024年配合中央政策，成立在宅急症支援中心，整合醫療設備、跨區出診及教育訓練，2025年擴大跨院協調並納入住宿型機構，今年再推動提早出院轉銜、跨院專科照會及智慧資訊整合。
衛生局長曾春美指出，在台大醫院雲林分院、雲林基督教醫院及中國醫藥大學北港附設醫院三大核心團隊帶動下，串聯診所、居家護理、藥事及住宿型機構。今年配合中央新增提早出院模式（ESD），病況穩定且經醫師評估適合的感染症患者，可提早返家或回住宿機構，接續接受靜脈抗生素治療，減輕醫院病床負擔。
衛生局11月初啟用在宅急症照護資訊平台，整合檢驗、生命徵象、用藥及訪視紀錄，並導入AI語音轉醫療紀錄、個案摘要及自動填表功能，減少醫護重複作業，也透過遠距視訊，讓外地家屬同步參與醫療討論。
此外，縣府去年10月推出「長照居家個案銜接HaH全人照護加值試辦方案」，由醫照整合師盤點長照及家庭支持資源，再由受訓照顧補充員依醫師指示，提供短期到宅協助。今年照顧補充服務案量較去年成長3倍，培訓人數也從47人增至171人，已有5案完成機構轉銜。
成果發表會也邀請家屬分享經驗。70多歲的鄭先生同時照顧百歲臥床母親及中風臥床弟弟，他說，自己是「老老照顧」的寫照，家中兩名被照顧者出現急性症狀時，幸有居家醫療團隊及照顧補充資源協助，否則身心負擔難以承受。
陳璧君表示，縣府將持續深化醫療與長照合作，讓患者接受急性治療時有專業團隊接手，返家後也有照顧資源支持，落實「把醫療帶回家，把選擇還給人」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。