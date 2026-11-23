「堅決反對林內設置火葬場自救會」今天到雲林縣政府抗議，要求不得在林內設置火葬場。縣府澄清，網傳設置林內火葬場是假訊息，雲林在虎尾惠來厝已有火葬場，沒必要設置第2座。

雲林縣政府發布新聞稿表示，針對林內鄉公所近日於官方臉書發布「堅決反對設置林內火葬場」貼文，引發地方關注，雲林縣長張麗善今天表示，雲林縣已有火葬場，沒有設置第2座火葬場的必要，希望鄉公所或民意代表都不要再以火葬場議題進行政治操作。

張麗善表示，選舉期間更應避免透過不實訊息混淆視聽、製造對立，甚至藉此謀取政治利益。縣府會與林內鄉親站在一起，守護林內鄉親權益及土地環境。

張麗善說明，殯葬設施屬於地方高度關注的鄰避設施，未來業者若有進一步設施設置包含納骨塔及申請任何建築執照的需求，必須依法舉辦公聽會及地方說明會，充分與地方溝通，廣納居民意見，在取得地方共識前，縣府絕不會核發建築執照。

張麗善呼籲各界應以事實為依據，理性看待相關議題，不要刻意扭曲、擴大渲染，讓錯誤訊息造成民眾不安。