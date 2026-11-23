一件建築模型，保存的不只是古蹟外觀，也記錄一座城市的歷史。台南市環保局藏金閣典藏多年的「台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮」建築模型，今在市府及廟方見證下「回娘家」，從藏金閣移回市定古蹟祀典興濟宮，也讓當年古蹟修復成果重返原址，留下具體的歷史紀錄。

台南市副市長姜淋煌表示，台南古蹟承載地方信仰、城市發展及世代生活記憶，此次建築模型重返興濟宮，不僅讓當年的修復成果重新呈現在民眾面前，也提供認識古蹟建築與歷史文化的另一種途徑。

環保局長許仁澤則說，該模型是興濟宮當年進行古蹟修復工程期間，由南市府文資處製作，工程完成後移由環保局藏金閣典藏保存；興濟宮得知模型仍保存在藏金閣，主動表達迎回意願，而典藏品回到原址，也更能發揮展示及文化教育功能，因此促成此次移交。

興濟宮副董事長吳瑩彬表示，祀典興濟宮是台南歷史悠久的重要信仰中心，也是市定古蹟，這次模型回到廟內，讓當年的修復歷程有具體展示媒介，也保存一份珍貴的歷史紀錄，未來希望透過模型展示，讓更多民眾及年輕世代認識廟宇建築特色與府城信仰文化。

環保局強調，藏金閣長期投入廢棄家具修復再利用，也典藏具有歷史、文化及紀念意義的物件，此次模型歸還興濟宮，除讓典藏品回到原本場域，更讓原本靜態保存的物件重新與地方歷史產生連結，延續城市共同記憶。