雲林縣斗六市長選舉上演「三姝之爭」，國民黨提名市民代表會副主席黃尤美參選，同黨縣議員賴淑娞則脫黨參選，民進黨提名前立委尹令瑛角逐，藍營分裂牽動選情。選戰進入最後階段，國民黨雲林縣黨部與黃復興黃國林委員會近日聯名發出「致黨員同志一封信」，公開喊話支持黃尤美；賴淑娞的丈夫、全國商業總會理事長許舒博今天也發表「給斗六最親愛市民的一封信」，力挺妻子，藍營內部隔空交鋒，讓斗六市長選戰更添火藥味。

國民黨雲林縣黨部與黃復興黃國林委員會共同發出「致黨員同志一封信」，以「團結不容踐踏、能力不能抹煞」為題，指出「這場選舉不只是斗六市長由誰當選，更攸關國民黨團結、基層同志尊嚴，以及斗六未來發展！團結不是口號，紀律不是裝飾！國民黨可以有競爭，但不能容許分裂；可以有不同意見，但不能踐踏制度！」

黨部表示，「這次斗六市長選舉，黃尤美依循國民黨提名機制，經過黨內初選及民調，成為中央黨部唯一正式提名市長候選人。既然參與制度，就應尊重制度；既然接受初選，就應尊重結果！如果制度只在對自己有利時才算數，失利後就能推翻，黨紀還有什麼意義？」

信中並強調，「國民黨能在地方深耕，靠的是一代又一代同志共同努力。不能一方面高喊團結，一方面卻讓支持力量分散，更不能讓遵守制度、長年服務的人，成為政治操作下的犧牲者！黨紀不容踐踏，團結不能分裂！拒絕背叛、拒絕兩手策略！斗六需要的不是政治口水，而是真正有能力做事的人；不是政治分裂，而是圈結建設！」並重申支持中國國民黨唯一提名候選人斗六市長3號黃尤美、雲林縣長2號張嘉郡，以及國民黨正式提名及徵召的候選人。

面對黨部公開催票，賴淑娞的丈夫許舒博今天也發出公開信反擊。許舒博身兼全國商業總會理事長，曾任國民黨雲林縣黨部主委，以土生土長、在斗六用心近50年的市民身分，發表「給斗六最親愛市民的一封信」，強調「任何時候政黨只是一個組織、所有政治人物，最重要的是老百姓、老百姓、老百姓！」

許舒博表示，「心中永遠人民最大，不是政黨，一個可以給老百姓帶來幸福的人才是最好的選擇。只會選擇政黨，而不去思考到底誰對老百姓的未來最好，那是最大的悲哀！人不對了，將來的弊端就一大堆，只會給這個政黨帶來恥辱，並沒有任何的助益。」

他進一步喊話，「事久見人心，路遙知馬力！請大家用心來想一想，誰才是會改變斗六的未來？還是繼續讓一些利益為某些人所獨佔，而不是歸給全體市民！給2號市長候選人賴淑娞一個機會，斗六的未來才有希望」。

斗六市是雲林縣最大票倉，也是縣長及地方選舉兵家必爭之地，市長選情不僅牽動地方政治版圖，也可能影響縣長選舉。藍營正式提名人選黃尤美與脫黨參選的賴淑娞各自爭取支持，綠營尹令瑛則伺機搶攻，藍營分裂是否讓綠營取得漁翁之利，成為這次斗六市長選舉的重要觀察指標。

國民黨縣議員賴淑娞脫黨參選斗六市長，賴淑娞的丈夫、全國商業總會理事長許舒博今天也在Line群組發表「給斗六最親愛市民的一封信」。記者陳雅玲／翻攝