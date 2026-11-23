地方鄉親期待已久的台南南區大恩公園法式滾球場，近期已順利完工且完成驗收，即日起也開放民眾使用，南市體育局表示，全新運動球場的啟用，不僅為南區增添休閒運動新據點，也讓市民有更多元、便利的戶外運動選擇。

體育局指出，法式滾球是一項不受年齡限制、容易入門且富有趣味性的運動，不論長者、親子或年輕朋友都能輕鬆參與，期盼藉由大恩公園法式滾球場啟用，吸引更多市民走出戶外、培養運動習慣，並在運動過程中增進交流與情誼。

體育局也說，大恩公園法式滾球場共設置兩座16×16公尺的礫石球場，總計規畫8道球道，提供民眾充足的活動空間，另考量市民下班後及夜間運動需求，特別增設夜間照明設施，讓民眾於傍晚及夜間也能安心使用場地，並提升場地使用的便利性與友善程度。

體育局提到，南市府積極推動全民運動，將持續盤點及改善各地公共空間，透過運動設施的增設與優化，讓運動融入市民日常生活；大恩公園是周邊居民日常散步、休憩及親子活動的重要公共空間，此次增設法式滾球場，可望進一步豐富公園的休閒運動機能。