台南市今年5月啟動考古遺址文資場域參訪體驗計畫，讓學童知道台南文化不只有古蹟建築和巷弄美食，還有隱藏在地面下考古遺址，目前已有多所國小參與體驗。

這項計畫由文化部文化資產局和台南市文化資產管理處合作推動，對象是國小學童，已吸引西門實小、保東國小、白河國小、喜樹國小、成功國小、永福國小、德高國小等學校參與。

台南市文資處今天指出，計畫設計「校內入校課程」與「校外教學參訪」兩大階段，一步步帶領學童進入考古世界，讓學童以輕鬆、愉快的方式學習考古基礎知識，認識台南文化歷史演進，以及利用拼圖模擬出土陶瓷器修復。

文資處也設計各校鄰近考古遺址「特色專題」課程，讓學童化身歷史偵探，和過去人群深度對話，體驗「歷史寶藏，原來就在我們腳下」。

文資處表示，考古遺址的關注和興趣，需要長時間挹注，從學童日常生活循序引導，啟發對周遭環境觀察力及對事物好奇心，了解考古遺址珍貴性，從不同視角認識自己家鄉。

文資處強調，考古學不僅是研究過去遺留，更是理解人類生活軌跡與了解歷史脈絡的關鍵學門，未來將持續整合文史專業與教育資源，轉化為各校彈性學習課程，讓考古遺址文資保存觀念在校園逐步落實。