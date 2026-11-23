台南市政府今天發表治水專刊說明近8年水利建設成果，今年8月豪雨淹水面積相較2009年莫拉克風災減少約99%，台南市長黃偉哲說，已奠定治水基礎，面對極端氣候仍須持續精進。

南市府水利局上午在民治市政中心辦年終記者會，發表「台南水利．精彩8年」治水專刊，回顧黃偉哲任內推動「治水、淨水、親水、活水、智慧防災」主軸成果。

黃偉哲表示，雨水排放、污水處理及水源供應與民眾生活息息相關，穩定供水也是吸引國際大廠進駐、支持產業升級重要條件，其中污水下水道工程施工期間雖易影響居民生活，南市府仍持續推動，提升接管普及率，改善生活環境。

他說，七股區與北門區等沿海地區地勢低窪易積淹水，須透過後續治理降低風險，如台南測站今年8月累積雨量為歷年同期第2高，但8月21日豪雨期間，全市淹水面積約450公頃，相較莫拉克風災期間5.5萬公頃減少約99%，退水時間也縮短。

黃偉哲表示，治水「沒有最好、只有更好」，8年已奠定治水基礎，但面對極端氣候，仍須保持謙卑務實態度，持續精進水利規劃與建設，打造宜居城市。

根據水利局長邱忠川簡報，黃偉哲內任區域排水整治64公里，全市已累計達446公里；雨水下水道建設累計長度達741公里；全市新建抽水站達69座，總抽水量達每秒833噸，另配置511台大型移動式抽水機；全市滯洪池共26座，總滯洪量約633萬噸。