第廿屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽共二一○名學生獲獎，昨辦頒獎典禮，其中嘉義高中二年級學生黃苡晴從國小四年級開始參賽，連八年從未間斷，她說，每年不同的作文題目，讓她學會觀察生活、梳理思緒，也透過文字結交志同道合的朋友。

黃苡晴平常喜歡閱讀，逐漸愛上寫作，曾三度在全國決賽獲得優選，今年高中組題目「一張餐桌的距離」，她描寫與家人在餐桌上的日常互動，再獲嘉義區高中職組第四名。黃苡晴父親說，聯合盃讓女兒有持續練習及檢視成果的目標，也養成穩定閱讀習慣。

黃苡晴昨也代表參賽學生在卡片寫下「八年，是童稚走向青春的距離，也是我和聯合盃作文大賽深厚的緣分」，感謝市長黃敏惠長期重視教育與人文素養，由副市長林瑞彥代為接受。

同樣熱愛寫作的興嘉國小六年級學生楊品葳，從小跟著姊姊一起參加聯合盃，國小四年級首次參賽就晉級全國決賽，獲創意組佳作，今年再獲嘉義區國小高年級組第四名，她認為，聯合盃能讓參賽者逐漸喜歡寫作。

林瑞彥指出，ＡＩ雖能協助寫作，文字仍需要融入生活經驗與情感，才能更有靈魂與溫度，期盼嘉義區選手在下月六日全國總決賽再創佳績。