雲林縣為全國最大養豬大縣，成立已近50年的雲林肉品市場設備老舊，中央地方於4年前斥資高達21億元進行第一期整建工程，今天竣工啟用典禮，由縣長張麗善主持，西班牙商務辦事處代表也參加，見證未來將透過現代化屠宰、標準化作業及冷鏈物流的建置，提升食品安全、人道屠宰及環境衛生，朝符合國際標準的現代化畜產園區邁進。

落成典禮由雲林縣長張麗善、肉品市場董事長張政國、總經理黃加安主持，議長黃凱、立委許宇甄、丁學忠、西班牙商務辦事處長Germán Bejarano García（裴漢諾）、雲林養豬協會理事長吳英吉等人共同揭牌，並見證雲林畜產邁進新的里程碑

黃加安表示，雲林縣肉品市場成立於1978年，是台灣少數具豬、牛、羊等家畜屠宰線的肉品市場，單日屠宰量達3000頭，是全國最大拍賣市場，114年度毛豬交易量達69.1萬頭、屠宰加工量約33.9萬頭，但建物與設備老舊，因此與中央、縣府投注21億元進行整建。

他說，一期工程除設備自動化，並規畫3大屠宰動線包括分切包裝、急凍室等，每天處理量能從1200頭提升至3000頭以上，可占全國單日屠宰量約一成五，並配合農業部未來穩定豬隻牌價機制，此外新增一處2500公噸污水處理場，污水理量增至5000噸。

黃加安感謝在中央民代、縣府積極爭取下，一期工程農業部共挹注約11億元，縣府、肉品市場和股東雲林縣農會也集資約10億元，展現中央、地方合作成果，未來二期工程將規畫新增牛羊屠宰線、拍賣館、大型冷凍倉儲廠房，可容納近10萬隻屠體，造價約14億元，力拚明年底前可動工。

裴漢諾表示，肉品市場產線設備由西班牙廠商引進，榮幸能參加雙方合作成果盛會，此次雲林肉品市場跨國推動現代化設施升級，盼未來其他場域能夠複製成功經驗，深化雙邊合作契機。

張麗善表示，雲林養豬逾150萬頭占全國3成，她剛上任後率先推行禁止廚餘養豬、廚餘資源化、打響「雲饗豬」品牌，打造食安產業鏈，讓肉品重返國際，此次肉品市場整建不只設備更新，更象徵雲林養豬產業邁向轉型關鍵，盼這座現代化的畜產園區再次邁向國際，穩定豬農收益。

原本老舊狹窄的雲林肉品市場行政大樓，改建後整個園區美化，有各種造型可愛的吉祥豬裝置藝術。記者蔡維斌／攝影

全國交易量最大的雲林肉品市場斥資21億元新建廠房完工，整個現代化的屠宰生產設備由西班牙進口，將可大提升國產肉品生產量能與食安控管。記者蔡維斌／攝影

全國交易量最大的雲林肉品市場斥資21億元新建的現代化屠宰生產線廠房完工，今天啟用，將可大提升國產肉品生產量能與食安控管。記者蔡維斌／攝影

全國交易量最大的雲林肉品市場斥資21億元新建的現代化屠宰生產線廠房完工，今天啟用，將可大提升國產肉品生產量能與食安控管。記者蔡維斌／攝影

全國交易量最大的雲林肉品市場斥資21億元新建廠房完工，整個現代化的屠宰生產設備由西班牙進口，西班牙商務處長裴漢諾期待加強雙邊合作。記者蔡維斌／攝影

全國交易量最大的雲林肉品市場斥資21億元新建的現代化屠宰生產線廠房完工，今天啟用，將可大提升國產肉品生產量能與食安控管。圖／雲林肉品市場提供

雲林肉品市場總經理黃加安說明21億元新建工程及未來14億元二期工程的整建方向。記者蔡維斌／攝影