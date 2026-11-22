台南麻豆總爺藝文中心增添人文餐飲新據點；從製造業跨足文化餐飲服務業的楊春娥進駐，開設「春想咖啡」今天開幕，希望遊客在綠意與咖啡香中放慢腳步，感受台南獨特人文氣息，首日營收全捐出公益。

總爺藝文中心前身為麻豆總爺糖廠，園區綠意盎然，日式木造建築與自然景觀相互輝映，是台南具有代表性的文化藝術場域之一，春想咖啡選擇在園區廠長宿舍落腳，希望延續歷史建築的人文價值，透過空間活化，讓更多民眾親近文化、感受藝術，讓歷史建築飄散人文咖啡香。

業者楊春娥身兼原虹企業等多家公司負責人，今年獲全國好人好事代表最高榮譽「八德獎」殊榮，這次跨界投入「春想咖啡」，今天在總爺藝文中心開幕，首日營業所得捐贈「慈光心智協會」，以實際行動傳遞社會溫暖。

今天開幕台南市副秘書長葉澤山、立委黃仁、南市府文化局長黃雅玲、前立委李全教等友人均出席祝賀。

葉澤山表示，總爺藝文中心擁有深厚的歷史文化底蘊與優美的自然景觀，如今在園區充滿日式建築風情廠長宿舍內，迎來結合藝術、文化、餐飲與公益的人文新空間，正是希望延續歷史建築人文價值，透過空間活化，讓更多民眾親近文化、感受藝術。

楊春娥表示，遊客可以漫步園區，欣賞歷史建築，在綠意與咖啡香中放慢腳步，感受台南獨特的人文氣息，更能成為結合藝術欣賞、文化交流、生活美學與公益關懷溫馨園地。

台南麻豆總爺藝文中心新添人文據點， 春想咖啡今開幕首日營收全捐出。圖／台南市政府提供