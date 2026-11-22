嘉義市嘉邑行善團編號644援建橋梁「善龍橋（原嘉義縣水上鄉龍德橋）」今年4月動土，今天完工通車，較原訂工期提早3個月，還節省百萬預算，善用善款、展現高度效率。

水上鄉公所今天舉辦善龍橋通車典禮，邀請嘉義縣副縣長劉培東、嘉邑行善團理事長鄭秀玉、103歲耆老王柏雄及地方鄉親百人與會，一同剪綵走過新橋。

水上鄉長林緗亭致詞表示，龍德橋改建工程由行善團出資新台幣1300餘萬元、縣府補助80餘萬元共同完成。新橋不僅結構更堅固，也大幅拓寬並加高通洪斷面，有效改善過去阻礙排水的問題。

考量附近居民與長輩日常往返水上及農忙的迫切需求，行善團積極趕工。林緗亭指出，原訂9個月的工期縮短至將近半年，讓這座橋梁得以提前完工通車。

林緗亭強調，這座橋凝聚了眾人的愛心，極具意義。施工期間除了包商外，更有許多來自各地的義工搭乘遊覽車前來協助，為感謝行善團的義舉，水上鄉公所特贈匾「造福水上」給行善團。林緗亭的堂妹林湘昀也捐10萬元給行善團，用於「捐棺、施棺」。

善龍橋位於嘉義縣水上鄉龍德村橫跨嘉南大圳北幹線，取代危老的龍德橋。行善團表示，興建經費編列1400餘萬元，原預計明年初完工，不但提早完成，建造費用也省了100餘萬元。