嘉義縣竹崎鄉重要信仰中心竹崎真武廟迎來建廟310周年，連續3天舉辦祈安消災延壽禮斗暨添財補庫法會，恭請嗣漢天師府第65代張意將天師主持，近百名高功法師齊聚，陣容盛大。張意將更親自揮毫題寫「伏魔大帝」匾額致贈廟方，並揭開玄天上帝與伏魔大帝的歷史淵源，為宗教盛會增添文化傳承意義。

竹崎真武廟自11月21日起，一連3天舉辦建廟310周年慶祝活動，由張意將天師主持禮斗開燈儀式，近百名高功法師共同參與，儀仗隊伍浩蕩，傳統道教科儀場面莊嚴，吸引地方信眾關注。

廟方表示，參與法會的高功法師來自各地，平時透過交流維繫情誼，遇有重要宗教活動便相互支援。這次法師報名消息公布後迅速額滿，甚至有馬來西亞法師表達跨海參與意願，足見盛會受到道教界重視。

張意將特別親筆題寫「伏魔大帝」四字，製成紀念匾額致贈真武廟。他表示，現今民眾提到「伏魔大帝」，多半聯想到關聖帝君，但在道教傳統信仰及天師傳承中，玄天上帝同樣具有伏魔大帝的神格與信仰意涵。隨著清代歷史環境變遷，這項稱號逐漸與關聖帝君連結，天師府則延續清代以前的傳統規制。

竹崎鄉長曾亮哲、竹崎鄉民代表會主席陳宏告、竹崎地區農會總幹事林孟怡及多名鄉民代表到場參與。

竹崎真武廟歷經310年歲月，承載地方居民世代相傳的信仰記憶，廟方期盼透過法會延續傳統科儀與宗教文化，讓更多人認識竹崎深厚的民間信仰。

竹崎真武廟歡慶建廟310周年，張意將天師親自揮毫題寫「伏魔大帝」匾額致贈廟方，作為建廟週年紀念賀禮，現場舉行贈匾儀式。圖／讀者提供

嘉義縣竹崎真武廟建廟310周年，近百名高功法師齊聚祈福，地方民代及各界人士到場參與，留下宗教盛會紀念合影。圖／讀者提供

嘉義縣竹崎真武廟歡慶建廟310周年，近百名高功法師齊聚參與祈福法會，身穿傳統道教法衣的法師隊伍行經廟前廣場，場面莊嚴盛大。圖／讀者提供