雲林縣林內鄉公所昨日在官方臉書發布「堅決反對設置林內火葬場」貼文，指林內鄉九芎段3筆土地經縣府同意變更為殯葬用地，引發地方議論。雲林縣政府今嚴正澄清，該案是規畫興建納骨塔，縣府從未核准設置火葬場，公所發文恐誤導民眾，要求更正，不排除追究法律及行政責任。縣長張麗善更質疑，公所選在選舉前一周發布貼文，恐是選舉奧步。

民政處長張庭魁表示，3筆土地位於林內鄉九芎段987、988、989地號，總面積4357.55平方公尺，原為非都市土地一般農業區的農牧用地及甲種建築用地，現況為閒置空地。民間開發單位提出興辦事業計畫，規畫興建納骨塔，相關計畫已於去年10月通過，縣府從未核准興建火葬場。

張庭魁表示，已致電林內鄉長劉姿言，但未能取得聯繫，也曾在公所官方臉書留言，截至今天下午，相關貼文仍未下架。後來透過公所秘書轉達，對方表示希望縣府體諒，才願意撤文。記者致電劉姿言，未獲回應。

張麗善今受訪表示，該案去年10月就已核准，核准內容寫的是納骨塔，並非火葬場，公所身為地方行政機關，不能危言聳聽，也不能扭曲原始事實，應依法行政、以正視聽。她質疑此舉是選舉奧步，為何選在選舉剩下一周時發布貼文，是否有政治操作意圖？鄉長身為公所負責人，又正尋求連任，發布相關訊息更應謹慎，不能以保護自身政治利益為由，影響其他人。

她表示，若公所持續以不實訊息向民眾傳達錯誤內容，造成事實遭到扭曲，縣府將保留法律追訴權。

現任鄉長劉姿言尋求連任，對手民進黨候選人張維崢也在臉書發文表示，縣府已說明變更殯葬用地並非核准興建火葬場，質疑公所貼文有誤導民眾之虞，強調守護家園不應淪為選舉操作手法，更不應利用鄉親的擔憂危言聳聽、移花接木、栽贓抹黑。