雲林縣斗六市長政見會今天舉行，國民黨籍候選人黃尤美提六大市政升級願景，她強調在地深耕28年，若當選，上任第一天就能無縫接軌，而且是個「行動市長」。

「我不是等到選市長，才開始認識斗六！」黃尤美今天在公辦政見發表會中，以「行動市長」、「市政不中斷」為主軸，提出「斗六向前、幸福加碼」六大市政升級願景，涵蓋育兒長照、文化藝術、運動休閒、青年發展、生活環境及城市建設。她強調，自己從政28年，始終深耕斗六、熟悉地方需求與市政運作，所以「上任第一天就能無縫接軌」，她要讓斗六的進步一天都不停歇。

黃尤美表示，走訪基層時，經常有鄉親親切稱呼她為「行動市長」，對她而言，這不只是競選口號，而是28年來始終如一的日常。真正的市政服務不是坐在辦公室，而是走進社區、走進每個角落，傾聽長輩、青年及家庭的需求。她強調，自己「簡單、直接、正直」，不懂政治上的彎彎繞繞，只相信一步一腳印、把事情做好，並期盼政見發表會回歸政策討論，而非淪為攻擊對手的舞台。

談及「市政不中斷」，黃尤美以斗六農業特色比喻，城市建設如同栽種果樹，必須長期扎根、細心灌溉，才能開花結果；若有不足之處，就應適時修剪、改良，而不是全部推倒重來。她指出，自己長期參與預算審查、市政監督與基層服務，熟悉地方建設脈絡，也持續精進專業、取得國立中正大學碩士學位，28年的基層歷練，就是接棒市政最紮實的準備。

在六大市政願景方面，黃尤美首先提出「老幼共融、全齡無憂」，規劃生育補助第一胎1萬元、第二胎2萬元、第三胎3萬元，並增設臨時托育資源；敬老福利方面，65至89歲提高至1000元、90至99歲提高至6000元、百歲以上發放1萬2000元，同時推動全市40里「里里有照顧」，擴充長青食堂、社區關懷據點及全齡多功能活動中心。

文化與休閒方面，黃尤美提出與縣府合作，在藝術水岸園區打造斗六首座美術館，持續推動太平老街立面再造，讓在地文化成為城市軟實力；並規劃於膨鼠森林公園興建「體適能樂活館」，提供全年齡、不受天候影響的運動休閒空間，同時推動多元文化及新住民友善活動。

針對青年與教育，黃尤美表示，將全面改善校園周邊通學安全，並串聯雲林科技大學與周邊產業園區，打造青年創業、青農築夢基地及品牌扶植計畫，支持智慧產業新創園區，提供更多就業與創業機會，讓年輕人不必離開家鄉，也能實現夢想。

在生活環境方面，黃尤美提出推動寵物友善生活圈、寵物墓園及公墓公園化，強化鄰長與環保志工福利，並將社區巡守隊補助提高至5萬元，同時落實「路平、燈亮、水溝通」，從市民每天生活的細節做起。

城市建設方面，黃尤美提出推動斗六公園、民生公園地下停車場及智慧停車設施，串聯民生南路、太平商圈與雲林溪水岸夜間景觀，帶動人潮與商機。針對傳統市場改建，她更明確承諾：「東市場沒有完成都更、沒有看到具體成果之前，西市場絕對不會動！」強調將優先改善西市場安全、衛生與環境，兼顧攤商生計與市民採買需求。

黃尤美表示，走遍斗六各個社區後，深刻體會鄉親最期待的，就是出門平安、工作順利、家中老小有人照顧的「沒事牌」。她希望打造一座「出生有人疼、長大有舞台、年紀大了有人陪」的幸福城市，讓每個世代都能安心生活。

黃尤美強調，自己深耕斗六28年，最了解地方需求，也最清楚市政如何推動，她將延續好的政策，不足之處將全面改革，主動發現問題、解決問題。她期盼選舉回歸政策、市政回歸人民，以務實行動延續城市發展，並呼籲鄉親在11月28日支持3號黃尤美，「讓政治回歸品質、讓選舉回歸政策、讓市政回歸人民！」

國民黨籍候選人黃尤美今提六大市政升級願景，她以「行動市長」自居。圖／黃尤美競辦提供