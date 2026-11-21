雲林縣政府今天在斗六行啟記念館廣場舉辦「銀色夢想家活力市集」，集結熟齡創業者展售特色商品，76歲的邱寶祥74歲時考上南華大學生死學系攻讀碩士，將生命體悟融入皮革工藝；「生活屋」創辦人林佩芬則以巧手打造客製化微縮迷你屋，將生活記憶化為藝術作品，兩人的故事成為現場焦點。

76歲的「藝奇玩皮樂」創辦人邱寶祥，74歲時考入南華大學生死學系攻讀碩士，將生死學的體悟融入皮革創作，開發民生美學及工業防具等作品，展現活到老、學到老的精神。

另一名熟齡創業者、「生活屋」創辦人林佩芬，則以巧手製作客製化微縮迷你屋，將生活中的珍貴回憶、情感與故事，濃縮在一件件精緻作品中，讓微縮工藝不只是創作，更成為承載記憶的媒介。

副縣長謝淑亞表示，退休不是人生舞台的終點，而是開啟第二人生的新起點。縣府持續推動活躍老化及銀髮友善政策，透過銀髮人才服務據點提供就業諮詢、職涯規畫、履歷及面試指導、職場體驗、徵才媒合與創業輔導等服務，協助熟齡朋友發揮專長、延續職場價值。

勞動暨青年事務發展處長張世忠指出，市集不只是商品展售平台，更提供熟齡創業者展示專長、測試市場及拓展客源的機會。此次集結中式烘焙、文創布藝、種子藝術、手工皮件、美容護膚、經絡調理及在地農特產品等特色攤位，另設創業與就業諮詢服務，串聯微型創業鳳凰及公部門資源，讓有意求職或創業的熟齡朋友了解相關輔導資訊。

雲林縣政府今天在斗六行啟記念館廣場舉辦「銀色夢想家活力市集」，集結熟齡創業者展售特色商品。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天在斗六行啟記念館廣場舉辦「銀色夢想家活力市集」，集結熟齡創業者展售特色商品。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天在斗六行啟記念館廣場舉辦「銀色夢想家活力市集」，集結熟齡創業者展售特色商品，「生活屋」創辦人林佩芬以巧手打造客製化微縮迷你屋。記者陳雅玲／攝影