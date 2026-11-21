雲林家扶中心扶助約1500名學童，社工經常發現孩子鞋子破舊，甚至有人為了保護僅有的一雙鞋，平日捨不得穿運動鞋。國際同濟會中A區得知後，今捐贈550雙全新鞋款，總價值約140萬元，盼讓孩子穿上新鞋，安心學習、運動。

捐贈儀式由雲林家扶中心主任廖志文、督導歐厚成代表接受，國際同濟會中A區主席張紘仁率領22個分會長共同捐贈。張紘仁親自為學童穿上新鞋，孩子收到禮物露出笑容，現場氣氛溫馨。

歐厚成表示，家扶社工在第一線服務時，經常發現有孩子為了保護唯一的鞋子，參加活動或假日時只穿拖鞋，或繼續穿著破舊運動鞋；部分學生加入學校體育班或校隊後，因訓練強度高，但家庭經濟無法負擔新鞋，只能繼續穿著舊鞋，增加扭傷等運動傷害風險。

張紘仁指出，一雙運動鞋對部分家庭卻是必須仔細衡量的生活開銷。國際同濟會中A區5年前整合各分會資源，發起巡迴捐鞋行動，至今已捐出超過5000雙跑鞋，鞋款以外銷歐美市場為主，希望減輕弱勢家庭負擔，也讓孩子感受到社會的關懷，在心中種下善的種子。

雲林家扶中心表示，感謝同濟會細心協助，550雙新鞋預計在農曆年前全數送到孩子手中。家扶目前民生物資也相當短缺，除食品外，洗沐用品庫存尤其告急，盼各界持續響應，讓弱勢家庭在生活所需上獲得更多支持。

國際同濟會中A區今捐贈550雙全新鞋款給雲林家扶中心，總價值約140萬元，盼讓孩子穿上新鞋，安心學習、運動。記者陳雅玲／攝影