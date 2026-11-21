雲林縣林內鄉是國內重要芋頭產地，芋頭品質與產量具代表性，農會近年積極推動農產加工，盼跳脫傳統鮮食銷售模式，讓在地芋頭有更多元的市場出路，今天更北上台北希望廣場，發表「芋頭牛奶沙琪瑪」、「芋頭米棒」、「芋頭糕脆脆」3款新品，將地方農產融入休閒零食，為林內芋頭產品宣傳。

林內鄉擁有適合芋頭生長的農業環境， 有得天獨厚的濁水溪黑土，孕育出高品質的芋頭，是國內芋頭重要產區之一，面對農產品市場競爭及消費型態改變，林內鄉農會總幹事黃炫仁說，希望透過加工技術與產品研發，讓消費者不只在傳統料理中看見芋頭，也能在日常零食中品嘗林內農產風味，認識來自雲林林內的芋頭。

此次推出的3款新品，分別以芋頭結合沙琪瑪、米棒及脆片等不同形式，將原本常見的農產品轉化為方便食用、攜帶的休閒食品，鎖定不同年齡層消費市場。農會也藉由希望廣場展售活動，讓北部消費者認識林內芋頭及地方農產加工成果，進一步拓展銷售通路。

活動中，雲林縣副縣長陳璧君、藝人梁佑南等人到場為新品宣傳，除了推廣芋頭加工品，林內鄉農會也積極串聯各地農會及通路資源，板橋區農會對林內鄉優質農產品深具信心，已預購2027年度四季農產品。

陳璧君表示，濁水溪肥沃黑土孕育出林內優質芋頭，此次林內鄉農會創新推出「芋頭牛奶沙琪瑪」、「芋頭米棒」及「芋頭糕脆脆」三項特色產品，展現農產加工加值與品牌創新的無限潛力。面對健康飲食與永續消費趨勢，更應結合食農教育、農村旅遊與體驗經濟，將在地風土與產地故事轉化為品牌價值，透過「雲林良品」拓展多元通路，讓農產品不只種得好，更要賣得好，提升農民收益，為地方農業注入永續發展新動能。

雲林縣林內鄉農會今天北上台北希望廣場，發表「芋頭牛奶沙琪瑪」、「芋頭米棒」、「芋頭糕脆脆」3款新品，將地方農產融入休閒零食，為林內芋頭產品宣傳。圖／雲林縣政府提供

雲林縣林內鄉農會今天北上台北希望廣場，發表「芋頭牛奶沙琪瑪」、「芋頭米棒」、「芋頭糕脆脆」3款新品，將地方農產融入休閒零食，為林內芋頭產品宣傳。圖／雲林縣政府提供

雲林縣林內鄉農會今天北上台北希望廣場，發表「芋頭牛奶沙琪瑪」、「芋頭米棒」、「芋頭糕脆脆」3款新品，將地方農產融入休閒零食，為林內芋頭產品宣傳。圖／雲林縣政府提供