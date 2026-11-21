「以心經智慧為底蘊，以荷花清雅為意象」，藝術家王姿尹今天在台南新港社地方文化館「心荷相遇」書畫個展，集結多年工筆畫、色鉛筆及書法等創作55幅，展出到12月27日。

主辦單位表示，這次展覽以「心經」與「荷花」為創作主題，荷花出於汙泥而不染，呈現文人雅士清新高雅雅緻，又能與心經沉穩空與靜地結合。

王姿尹形容用簡單素材，呈現花的姿態與祝福吉祥圖，書法「抑揚頓挫、濃纖合度寫出各自風格書體，不失古亦不刻版，實與古相併，風采各異。」

她表示，「心經」以多樣字體、大小應用布局在作品中。素材也從書筆紙材至特殊與自然材質，「筆墨與經文中線條遇上空義佛法的智慧，在喧囂中尋得一隅寧靜。」

新市區公所說，王姿尹老師多年自研、揣摩古畫與近代畫，勤練書法，也在教學，推廣認知傳統畫。

區長王上宜表示，新港社地方文化館持續辦各類藝文展覽，透過不同藝術家的創作，讓藝術走入社區、融入民眾日常生活，也提供在地藝術創作者展現成果舞台。邀請喜愛藝術及書畫創作民眾參觀，感受王姿尹獨特的創作視角，欣賞兼具傳統韻味與現代美感的展覽。

南科新港社地方文化館展出藝術家王姿尹工筆畫、色鉛筆及書法創作。圖／吳季玲提供

南科新港社地方文化館展出藝術家王姿尹工筆畫、色鉛筆及書法創作。圖／吳季玲提供

南科新港社地方文化館展出藝術家王姿尹工筆畫、色鉛筆及書法創作。圖／吳季玲提供

南科新港社地方文化館展出藝術家王姿尹工筆畫、色鉛筆及書法創作。圖／吳季玲提供