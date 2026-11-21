雲林縣林內鄉公所昨天在官方臉書及IG發布「堅決反對設置林內火葬場」貼文，並指林內鄉九芎段987、988、989地號土地經縣府同意變更為殯葬用地，引發地方議論。雲林縣政府今天嚴正澄清，縣府從未核准設置火化場，公所將土地變更與火化場設置混為一談，有誤導民眾之虞，要求立即更正，並不排除追究相關法律及行政責任。

縣府表示，3筆土地位於林內鄉九芎段，總面積4357.55平方公尺，原為非都市土地一般農業區的農牧用地及甲種建築用地，現況為閒置空地。民間開發單位提出興辦事業計畫，規畫興建納骨塔，相關計畫已於2025年10月通過，殯葬用地變更並非火化場設置許可，所以絕無縣府已核准興建火化場一事。

縣府指出，公所身為地方行政機關，對外發布涉及縣府行政程序及政策的訊息，應本於行政中立及資訊正確原則，事先查證並完整說明，不應以片面資訊造成民眾誤解，要求林內鄉公所立即更正原貼文，向地方居民完整說明，並將進一步了解事件始末，不排除追究相關法律及行政責任。

民政處長張庭魁表示，已致電林內鄉長劉姿言，但尚未取得聯繫，也曾在公所官方臉書留言，截至今天中午仍未獲回覆，相關貼文也尚未下架。

張庭魁表示，隨著社會殯葬觀念轉變，骨灰、骨骸安置需求增加，現有納骨塔使用量逐漸飽和，確有改善殯葬設施及服務品質的需求。本案規畫重點是興建納骨塔及周邊環境改善，透過景觀、公共空間、綠地及無障礙設施規畫，打造友善殯葬環境，並提升服務效率，朝合理收費、減輕民眾殯葬負擔方向努力。