烏山頭水庫光電板爭議持續燃燒，網路今天瘋傳民眾要到烏山頭水庫「看光電板」卻不得其門而入，原來出入的道路「又被封閉了」，再度引發各方關切。當初揭發烏山頭水域大片光電板的台南市民眾黨市議員候選人江明宗表示，人民有知的權利，禁止民眾去察看光電板，只會增加民眾質疑與反感。

烏山頭水庫人員表示，烏山頭水庫有開放民眾參觀的風景區範圍，水庫水域還有高壓電電力重要設施必須保護，水域周遭活動也有風險，原本就沒有對外開放參觀。為了維護水域與人員安全，保二總隊已進駐、連同麻豆分局都有派員巡邏，公告上也說明得非常清楚，呼籲民眾不要隨意進出。另有遊客表示，會有這種爭議，當然選舉有關，選舉過後就不會有這些問題了。

江明宗說，民眾有知的權利，這條道路多年來一直有民眾出入，當初他五月到烏山頭水庫揭發光電板問題後就被封閉，各方關注稍微消退後又撤掉圍籬。最近因光電議題又成關注焦點，他在臉書發布「烏山頭水庫光電打卡指南」，有民眾得知過去看，發現道路又被封閉了。等一下如果這邊不能通行，那為什麼原本就開放，然後事情引發關注又封閉，顯然就是針對關心民眾而來，並不是考量水庫安全。

議員候選人江明宗製作打卡指南，質疑水庫出入因而又被封閉不讓人民有知的權利。記者周宗禎／翻攝