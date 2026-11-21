台南高鐵特區遊蕩犬群聚問題爭議多年，人犬衝突升溫，屢傳流浪犬遭虐殺。市議員陳皇宇與台糖、市府及周遭在地里長協調，各方共識設「沙崙里遊蕩犬臨時暫置場」緩解，地點在遠離住宅社區台糖土地，18日完成投標，預計下月初廠商評選，目標明年6月前完工。

陳皇宇表示，高鐵特區近年快速發展，大片農田逐漸轉為住宅社區，農田周邊遊蕩犬也漸往住宅區移動，加上部分民眾餵食、建案工地便當與廚餘等食物吸引犬隻聚集，居民反映遭犬隻追逐、出入安全受影響，近期甚至傳疑有人毒殺犬隻，讓地方更憂心。

他指出，依目前動保處作業方式，接獲通報後多捕捉、絕育，再原地回置，但對已形成群聚、甚至影響居民的犬隻，現行處理方式仍有不足。動保處統計，112年至115年高鐵特區每年捕捉完成絕育回置犬隻都有100多隻，顯示單靠捕捉、絕育及原地回置，仍難有效改善問題。

陳皇宇表示，為尋求解決，他從前年起持續協調，提出在高鐵特區周邊設置遊蕩犬臨時暫置場構想。經多次邀集台糖、市府動保處及地方里長會勘、討論，最終達成共識，選定沙崙里崙頂段835-1地號、鄰近台86線北側台糖土地作為預定地，後續啟動土地租用及相關行政申請程序。

他說，暫置場規畫面積約0.25公頃，原先也曾評估較大面積方案，但考量中央法規及行政審查程序，擴大規模恐增加申請時間，延後地方問題改善，因此決定先以現階段可行的土地範圍推動。

陳皇宇表示，規畫過程也陸續與沙崙里長李明山、武東里長劉延欽、大潭里長林俊成及高鐵特區社區管委會代表開座談會，討論犬隻管理及居民安全問題。要求動保處持續執行捕捉、絕育作業，也透過里辦公室及社區宣導民眾不要隨意餵食，並要求建案工地做好環境清潔及廚餘管理，避免食物來源吸引犬隻聚集。

他說，人犬衝突不應被簡化為公共安全與動物保護的二選一，政府應提出具體管理措施，既保障居民生活安全，也要避免犬隻遭受不當對待。他譴責私下投毒、虐殺動物等違法行為，認為遊蕩犬問題應透過合法管理機制處理。

陳皇宇表示，暫置場完工前仍將要求相關單位持續執行捕捉及安置，並加強環境管理，追蹤工程進度，希望逐步降低人犬衝突。

高鐵台南站特區遊蕩犬爭議衝突長年問題難解，市議員陳皇宇推暫置場明年6月前完工。圖／陳皇宇提供