雲林縣斗六市大同路、民生南路與成功路三條人行空間改善工程，引起許多店家、居民反彈，也成為斗六市長攻防焦點，縣長張麗善昨證實已喊卡；先前同樣遭居民反對而喊停的斗六市民生公園地下停車場，昨天舉行祈福典禮預告「復活」，力拚二○二八年底前完工。

斗六市民代表會副主席、國民黨市長候選人黃尤美昨出席民生公園地下停車場新建工程祈福典禮時表示，這三條人行道工程在代表會及議會未獲支持，市公所也沒有足夠經費自行負擔，今年無法如期執行，中央將收回經費，工程確定不會再做。由於選舉期間此案有不少耳語，破壞選舉公平性，她要特別澄清。

黃尤美和張麗善都說，未來會改採標線型人行道，既能保障行人安全，也不妨礙店家出入，維持道路交通順暢。

斗六市公所表示，原規畫總經費約一億六百萬元，中央補助百分之八十八，分兩年改善約四點四公里人行空間，在兩側設置寬一點五公尺人行道，店家認為路幅有限，兩側都設人行道恐壓縮車道空間，造成交通壅塞，衝擊商圈發展。

民生公園地下停車場計畫曾因居民反對喊停，中央補助經費遭收回。經縣府與當地居民、商圈協調後，改由縣府自籌六點三三億元重新推動，預計本月完成發包，昨舉行祈福典禮，完工後將提供二○九席汽車停車位。張麗善說，斗六隨著城市發展，市區交通流量與停車需求日益增加，民生南路是民眾逛街、購物的重要商圈，停車問題確實需要改善。

另外，台南市選定西門路（西門圓環至健康路）作為友善人行環境改善示範路段，邀請民眾一起規畫。交通局十二月五日在台南生活美學館舉辦公民共學工作坊，預計明年六月完成規畫設計，即日起至十一月廿七日開放報名。