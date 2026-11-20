美國保養品牌「Tree To Tub」為拓展國際市場，主管團隊來台考察發跡台南安定區的生技業者「古寶無患子」在台南安定、西港及麻豆廠區，了解原料處理、產品研發製造及智慧倉儲作業，今宣布進一步合作拓展北美及國際市場。

Tree To Tub每年銷售台南在地無患子生技代工產品超過500萬美元。業者表示，「古寶無患子」長期更遠台南在地農業與綠色生技研發，優質MIT台灣製造實力深獲國際肯定。委託生產的品牌產品10月已進駐美國美妝零售通路Ulta Beauty，耶誕禮盒及臉部保養品在歐美、中東市場也有不錯銷售表現。

Tree To Tub在美國透過Amazon、iHerb等電商平台銷售，今年10月進一步進駐美國美妝零售連鎖通路Ulta Beauty。業者指出，年底耶誕送禮旺季帶動禮盒系列銷售，部分臉部保養品透過iHerb跨境電商銷往中東市場。

古寶無患子表示，此次安排美國團隊參訪三處廠區，從原料到成品了解台灣製造流程。安定廠展示無患子採收後的曬果作業，及後端包裝、出貨流程。西港廠參觀研發、製造及產品充填生產線，了解草本原料如何結合現代生技製程；麻豆廠則展示自動化倉儲及智慧物流管理系統。

古寶無患子指出，無患子是台灣傳統植物資源，公司長期投入相關產品研發及製造，透過原料處理、產品生產及倉儲物流整合，與海外品牌合作拓展市場。此次交流也讓Tree To Tub團隊進一步了解台灣製造端的生產及品管流程，雙方未來將持續合作，拓展海外市場。

開拓台灣無患子產品國際市場，美國保養品牌來台南考察委托代工廠加強合作。圖／無患子生技提供

開拓台灣無患子產品國際市場，美國保養品牌來台南考察委托代工廠加強合作。圖／無患子生技提供

開拓台灣無患子產品國際市場，美國保養品牌來台南考察委托代工廠加強合作。圖／無患子生技提供

開拓台灣無患子產品國際市場，美國保養品牌來台南考察委托代工廠加強合作。圖／無患子生技提供

開拓台灣無患子產品國際市場，美國保養品牌來台南考察委托代工廠加強合作。圖／無患子生技提供