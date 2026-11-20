日治時期台南州首位台籍辯護士、素有「法曹詩人」美譽的嘉義先賢賴雨若，銅像歷經戰火熔毀、戰後重塑，近90年後再重現嘉義公園。嘉市府下午舉行賴雨若塑像揭幕儀式，透過原件修護、銅像重製及歷史說明牌設置，讓這段塵封近一世紀地方人文歷史重新走入市民生活。巧合的是，今天揭幕日與1937年首座銅像揭幕日，同為農曆10月12日，為這段歷史增添特殊紀念意義。

市長黃敏惠表示，賴雨若不僅是日治時期重要法律人士，也擅長吟詩創作，長期投入漢學教育，創設義塾、免費傳授漢學，培育地方人才，對嘉義文化與教育發展貢獻深遠。賴家先人曾為地方建橋梁，即現今宣信國小旁糯米橋，家族世代與地方教育、文化保存保持連結，展現回饋地方、傳承文化精神。

文化局長謝育哲指出，此次採取原件修護與銅像重製並行方式，由雕塑大師蒲浩明、蒲子超父子負責重製。製作過程運用3D建模技術，先將原塑像數位化，再經翻模、蠟模修整、脫蠟鑄造及表面處理等工序，重新鑄製銅像，並沿用原有水泥基座安裝。至於原泥塑胸像，則委由財團法人正修教育基金會專業修護，完成後交由賴家保存，兼顧文物保存與公共展示需求。

賴家後代賴博雄、賴哲雄及賴妍月到場見證。賴博雄表示，第一代銅像1937年11月14日舉行揭幕典禮，至今近90年，11月20日重製銅像揭幕，恰巧與當年同為農曆10月12日，難得時間巧合，讓這次重逢更具紀念價值。家族感謝市府協助修護原胸像、重製銅像，讓文物獲得妥善保存，也讓先人的身影重返嘉義公園，供後代子孫及市民認識其生平事蹟。

賴雨若號壺仙，1926年創設壺仙花果園並設立義塾。1937年，門生為他塑立六十壽像，原銅像卻在第二次世界大戰期間遭徵收熔毀；戰後，門生1962年募資重設泥塑胸像。1974年，嘉市府與門生、友人再於孔廟旁興建尊師亭，懸掛其詩作，延續尊師重道精神。

從1937年銅像初立、戰後門生募資重塑，到近90年後重新鑄製揭幕，賴雨若留下的不只是家族記憶，更是嘉義法律、文學與教育發展的重要見證。透過歷史文物保存與公共空間展示，讓先賢精神持續在城市傳承。

嘉市府下午舉行法曹詩人賴雨若塑像揭幕儀式，賴雨若銅像重返嘉義公園，隔近90年再逢農曆同日傳承尊師精神。圖／嘉市府提供

嘉市府下午舉行法曹詩人賴雨若塑像揭幕儀式，賴雨若銅像重返嘉義公園，隔近90年再逢農曆同日傳承尊師精神。圖／嘉市府提供

嘉市府下午舉行法曹詩人賴雨若塑像揭幕儀式，賴雨若銅像重返嘉義公園，隔近90年再逢農曆同日傳承尊師精神。圖／嘉市府提供

嘉市府下午舉行法曹詩人賴雨若塑像揭幕儀式，賴雨若銅像重返嘉義公園，隔近90年再逢農曆同日傳承尊師精神。圖／嘉市府提供