台大醫院雲林分院3年前成立全台第一個農業環境與職業健康中心，迄今累積受理約1200名農民檢驗，更協助逾30人申請農業職業災害保險。3年1期的計畫將於今年底結束，立委劉建國今天邀農業部長陳駿季抵台大了解成果，對於是否加碼實施，陳部長允諾二期計畫每年至少增至1000萬元，並朝打造國家級基地目標邁進。

該中心主治醫師謝秉儒說明3年來成果指出，3年來累積追蹤約1207名農民，進行25場職業病訪視、已完成560人農藥暴露等相關檢驗。其中發現農民網球肘、媽媽手、扳機指等骨骼肌損傷為大宗，也有部分因作業環境暴露產生熱危害。

他說，同時也針對農藥噴灑是否致癌的關聯性研究，每年協助農民開立農業職災保險申請約30件，未來希望透過深入研究及協助，建構農業職業健康整合照護體系。

台大雲林分院長馬惠明指出，勞工有嚴謹的保險法規，農民長期暴露日曬、粉塵等環境，勞動損害與職業病卻缺乏系統性研究與保護，立委劉建國向農業部爭取為期3年每年600萬的計劃，已將在今年底結束，期許農業部能延續並提高經費，守護農民健康。

劉建國表示，賴總統到雲林曾提到「要照顧農民一世人」，農業環境與職業健康中心肩負守護農民安全與健康，盼中央能持續支持，甚讓中心提升為國家級基地。

陳駿季表示，農業部致力提升農民工作安全與健康責無旁貸，他肯定台大雲林分院醫師群付出，中心建立不會因計畫結束而裁撤，目前計畫的經費遠低於農民健康的價值，他承諾下一期經費將會提升至1000萬元以上，此外對於調查或增加設備的額外需求，農業部也將全力支持。

陳駿季也期盼下階段的中心可作為示範基地，建立系統化的模式並將服務量能擴及全台，中央將全力支持，讓政策更貼近農民需求及醫療協助。

農業環境與職業健康中心人員實地訪視農民工作環境與健康。圖／台大雲林分院提供