嘉義市嘉義公園與樹木園擁有豐富自然生態及百年歷史，卻因維新支線阻隔，兩處綠地長期缺乏順暢連結。市府推動「嘉義公園、樹木園雙園縫合計畫」，投入2335萬元整建水岸環境、改善排水及優化步行動線，歷經丹娜絲颱風考驗後，工程持續推進，上午舉行竣工典禮，串聯雙園綠地與水岸，打造兼具生態保育、休憩遊憩及防洪功能城市綠色廊道。

雙園縫合計畫分兩階段施工，總經費共2335萬元。第一階段「護岸改建應急工程」經費1100萬元，中央補助834.4萬元，施作混凝土護岸基礎、河道固床工、石籠及景觀磚牆護岸，並設置跨越棧橋與臨水步道，強化渠道結構安全及排水效能。

第二階段「雙園縫合計畫」經費1235萬元，中央補助1000萬元，增設透水步道、碎石步道、箱型石籠護坡、階梯木棧道、休憩平台廣場及景觀照明，改善雙園水岸景觀，提升民眾步行、休憩及親水體驗。

工務處指出，工程以文化新絲路2.0為核心，透過景觀整建、步行動線優化及綠地串聯，改善嘉義公園與樹木園的連結性及使用便利性，並結合歷史文化保存、自然景觀與公共建設，讓百年城市記憶融入日常生活，形塑嘉義兼具文化底蘊與自然特色的宜居城市。

市長黃敏惠表示，嘉義公園與樹木園不僅是嘉義重要的綠地資產，也是承載市民百年記憶的城市風景，更是畫家陳澄波許多作品的靈感來源。過去兩處園區受到維新支線阻隔，加上渠道護岸老舊、排水不順，影響整體環境與遊憩品質，市府因此推動雙園縫合計畫，以水安全、空間整合及生態永續為核心，改善水岸環境，讓綠地空間更加連貫。

黃敏惠指出，市府近年持續推動水綠環境再造，包括道爺圳上游景觀環境再造、道將圳水綠廊道、興嘉國小生態池周邊環境優化及北排水水岸生活廊道等工程。雙園縫合完成後，除可調節都市微氣候，也將串聯文化新絲路2.0沿線景點，拓展城市觀光動線，讓市民有更多親近自然休憩空間。

嘉義公園樹木園雙園縫合竣工， 串聯綠地水岸打造城市綠色新風貌。圖／嘉市府提供

嘉義公園樹木園雙園縫合竣工， 串聯綠地水岸打造城市綠色新風貌。圖／嘉市府提供

嘉義公園樹木園雙園縫合竣工， 串聯綠地水岸打造城市綠色新風貌。圖／嘉市府提供

嘉義公園樹木園雙園縫合竣工， 串聯綠地水岸打造城市綠色新風貌。圖／嘉市府提供

嘉義公園樹木園雙園縫合竣工， 串聯綠地水岸打造城市綠色新風貌。圖／嘉市府提供

嘉義公園樹木園雙園縫合竣工， 串聯綠地水岸打造城市綠色新風貌。圖／嘉市府提供