雲林縣斗六市民生南路商圈停車不便，縣府先前推動斗六市民生公園地下停車場計畫曾因居民反對而喊停，中央補助經費遭收回。經縣府與當地居民、商圈協調後，縣長張麗善改由縣府自籌6.33億元重新推動該案，預計本月完成發包，今天舉行祈福典禮，力拚2028年底前完工，完工後將提供209席汽車停車位。

張麗善今天率副縣長陳璧君、交通工務局長汪令堯及相關團隊出席祈福典禮，雲林縣議長黃凱、多名縣議員及斗六市民代表會副主席黃尤美等人也到場。

張麗善表示，斗六是雲林縣治所在地，也是重要的行政、商業及生活中心，隨著城市發展，市區交通流量與停車需求日益增加，民生南路有不少美食、商店及市場，是民眾逛街、購物的重要商圈，她自己也經常到當地用餐，停車問題確實需要改善。

她指出，本案總工程經費6.33億元，由縣府自籌，感謝議長黃凱及縣議會支持預算，讓停擺多年的計畫得以重新推動。針對過去居民反對停車場出入口設在巷弄內，經與地方溝通後，已調整為從民生南路進出，降低對周邊巷弄交通的影響。

黃尤美致詞時也提到，先前市公所爭取大同路、民生南路及成功路3條人行空間改善工程，因實體人行道設計引起地方反彈，已確定不會執行，未來將改採標線型人行道設計，希望兼顧行人安全、交通順暢及商圈需求。她認為，民生公園地下停車場完工後，可望改善商圈停車環境，帶動地方發展。

張麗善也證實，民生南路未來不會設置實體人行道，改採標線型人行步道，希望透過今天的祈福典禮，讓商圈店家與居民了解整體規畫，減少疑慮。

交通工務局長汪令堯表示，民生公園地下停車場規畫地下2層，提供209席汽車停車位，並導入智慧停車管理系統，整合車位導引、車牌辨識、自動收費、手機APP導航及電動車充電計費等功能，提升停車效率，契約工期720日曆天，預計本月底前完成發包，力拚2028年底前完工。

停車場上方的民生公園也將同步改造，以全齡共融為設計理念，規畫廣場、綠地、林蔭步道、活動草坪、街角花園及兒童遊戲場，並透過下沉天井引入自然採光與通風，改善地下停車場環境。

至於園區內現有50多棵喬木的去留，汪令堯表示，將先移植至樹木銀行妥善照顧，待工程完成後再遷回原地。

雲林縣斗六市民生南路商圈停車不便，縣府先前推動斗六市民生公園地下停車場計畫曾因居民反對而喊停，中央補助經費遭收回，如今在縣長張麗善積極爭取下，改由縣府自籌6.33億元重新推動，預計本月完成發包，今天舉行祈福典禮。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市民生南路商圈停車不便，縣府先前推動斗六市民生公園地下停車場計畫曾因居民反對而喊停，中央補助經費遭收回，如今在縣長張麗善積極爭取下，改由縣府自籌6.33億元重新推動，預計本月完成發包，今天舉行祈福典禮。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市民生南路商圈停車不便，縣府先前推動斗六市民生公園地下停車場計畫曾因居民反對而喊停，中央補助經費遭收回，如今在縣長張麗善積極爭取下，改由縣府自籌6.33億元重新推動，預計本月完成發包，今天舉行祈福典禮。記者陳雅玲／攝影