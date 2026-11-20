台南安平古堡與日本東京鐵塔締結友好合作關係，雙方將自2027年1月1日起推出為期一年的雙向門票優惠，並透過社群媒體、觀光影片及宣傳海報推廣城市觀光。台南市文化局長黃雅玲與株式會社TOKYO TOWER理事高尾英樹簽署友好交流合作協定，由市長黃偉哲及台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻共同見證，盼藉由兩大城市地標結盟，深化台日文化與觀光交流。

黃偉哲表示，很高興在2026 TTF大台南國際旅展開幕首日，見證兩座城市地標締結友好關係。這次合作不僅是文化交流，更將轉化為實質觀光互惠，讓台南市民赴日旅遊享有門票優惠，也希望吸引更多日本及國際旅客來台南，認識府城歷史文化。

黃偉哲指出，自2018年底上任以來，台南旅館房間數持續增加，全年平均住宿率也從39.6%提升至2025年的55.3%，顯示台南觀光持續成長。市府將持續拓展國際合作，透過城市地標結盟提高台南國際能見度。

文化局表示，合作期間自2027年1月1日至12月31日，台南市民憑台南市民卡、身分證（戶籍地為台南）或護照（出生地為台南），購買東京鐵塔MAIN DECK展望台門票，可享成人票折抵100日圓、高中生以下折抵50日圓；持東京鐵塔MAIN DECK展望台有效紙本票根或電子票券，則可免費參觀安平古堡。

除門票優惠外，東京鐵塔也將透過官方社群媒體及相關平台推廣台南觀光，並規畫在展望台二樓CLUB 333空間，以260吋大型LED螢幕播放台南觀光影片，另於FOOT TOWN二樓活動宣傳通道展示台南觀光海報及文宣，借重東京鐵塔的國際知名度與觀光人潮，讓更多海外旅客認識台南。

黃雅玲表示，安平古堡承載台南400年的歷史文化記憶，東京鐵塔則見證東京戰後重建與現代化發展，雖然建築風貌及時代背景不同，卻同樣是城市重要地標。感謝台南市旅行商業同業公會牽線，以及東京鐵塔支持，市府將持續整合文化資產、觀光及國際交流資源，拓展城市外交。

台南市長黃偉哲與台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻共同見證文化局長黃雅玲及株式會社TOKYO TOWER理事高尾英樹簽署友好交流合作協定，透過安平古堡、東京鐵塔地標合作深化台日文化與觀光交流。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲與台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻共同見證文化局長黃雅玲及株式會社TOKYO TOWER理事高尾英樹簽署友好交流合作協定，透過安平古堡、東京鐵塔地標合作深化台日文化與觀光交流。圖／台南市政府提供