安平古堡、東京鐵塔跨國結盟 台南市民門票最高折100日圓
台南安平古堡與日本東京鐵塔締結友好合作關係，雙方將自2027年1月1日起推出為期一年的雙向門票優惠，並透過社群媒體、觀光影片及宣傳海報推廣城市觀光。台南市文化局長黃雅玲與株式會社TOKYO TOWER理事高尾英樹簽署友好交流合作協定，由市長黃偉哲及台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻共同見證，盼藉由兩大城市地標結盟，深化台日文化與觀光交流。
黃偉哲表示，很高興在2026 TTF大台南國際旅展開幕首日，見證兩座城市地標締結友好關係。這次合作不僅是文化交流，更將轉化為實質觀光互惠，讓台南市民赴日旅遊享有門票優惠，也希望吸引更多日本及國際旅客來台南，認識府城歷史文化。
黃偉哲指出，自2018年底上任以來，台南旅館房間數持續增加，全年平均住宿率也從39.6%提升至2025年的55.3%，顯示台南觀光持續成長。市府將持續拓展國際合作，透過城市地標結盟提高台南國際能見度。
文化局表示，合作期間自2027年1月1日至12月31日，台南市民憑台南市民卡、身分證（戶籍地為台南）或護照（出生地為台南），購買東京鐵塔MAIN DECK展望台門票，可享成人票折抵100日圓、高中生以下折抵50日圓；持東京鐵塔MAIN DECK展望台有效紙本票根或電子票券，則可免費參觀安平古堡。
除門票優惠外，東京鐵塔也將透過官方社群媒體及相關平台推廣台南觀光，並規畫在展望台二樓CLUB 333空間，以260吋大型LED螢幕播放台南觀光影片，另於FOOT TOWN二樓活動宣傳通道展示台南觀光海報及文宣，借重東京鐵塔的國際知名度與觀光人潮，讓更多海外旅客認識台南。
黃雅玲表示，安平古堡承載台南400年的歷史文化記憶，東京鐵塔則見證東京戰後重建與現代化發展，雖然建築風貌及時代背景不同，卻同樣是城市重要地標。感謝台南市旅行商業同業公會牽線，以及東京鐵塔支持，市府將持續整合文化資產、觀光及國際交流資源，拓展城市外交。
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