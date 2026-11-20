雲林縣斗六市公所爲提升行人安全，2025年向內政部爭取大同路、民生南路與成功路三條人行空間改善工程，總經費逾1億元，引起許多商圈店家、居民反彈，也成為斗六市長攻防焦點。斗六市民代表會副主席、國民黨市長候選人黃尤美今出席活動表示，該案確定不會執行，希望不要再有耳語破壞選舉公平性，縣長張麗善也證實，將以標線型人行道取代原規畫立體式人行道。

黃尤美今出席斗六市民生公園地下停車場新建工程祈福典禮時表示，選舉期間有不少耳語，破壞選舉公平性，因此她要特別澄清，大同路、民生南路與成功路三條人行空間改善工程在代表會及議會未獲支持，今年無法如期執行，相關經費中央將收回，相關工程確定不會再做，不希望不實訊息持續流傳。

黃尤美指出，民生南路人行空間改善案原本就有不少地方意見，市公所也沒有足夠經費自行負擔，未來將改採標線型人行道，既能保障行人安全，也能維持道路交通順暢。

張麗善也表示，該案立體式人行道不會施作，未來將以標線型人行道規畫，不妨礙店家出入及車輛通行，同時兼顧行人安全。

斗六市公所證實，大同路、民生南路及成功路3條人行空間改善工程，原規畫總經費約1億600萬元，中央補助比例達88％，預計分2年改善約4.4公里人行空間，原訂2026年1月動工，規畫在道路兩側設置寬1.5公尺人行道，引發沿線商家反彈。相關墊付款案未獲議會支持，確定無法執行。

當地店家認為，民生南路路幅約15公尺，若兩側都設置人行道，恐壓縮車道空間，造成交通壅塞，甚至讓汽機車爭道，衝擊商圈發展。店家曾赴縣議會向張麗善陳情，強調行人安全固然重要，但也應兼顧店家營業及地方經濟，工程規畫應充分溝通，尋求交通安全與商圈發展的平衡。