虎頭埤風景區推出「虎埤感恩回饋祭」，自11月21日至12月31日祭出門票優惠，全票由100元降至50元，市民票及學生票由80元降至40元，車輛入園費也同步調降，凡購票入園再送50元折價券，可折抵遊園車、遊湖船、腳踏船及園區美食消費，邀請民眾趁天氣涼爽走訪虎頭埤，享受湖光山色。

台南市政府表示，虎頭埤風景區近年持續進行園區環境及設施改善工程，施工期間部分遊憩環境受到影響，為感謝民眾長期支持及體諒，推出感恩回饋活動，結合門票優惠及園區營運廠商加碼消費回饋，讓遊客以更優惠價格體驗園區。

市長黃偉哲表示，虎頭埤擁有優美湖光山色及豐富自然生態，是台南具代表性的休閒觀光景點，也是市民及遊客親近自然、享受假日時光的好去處。市府持續推動觀光景點環境改善及設施優化，希望透過此次回饋活動，讓民眾以更優惠價格走訪虎頭埤，感受台南自然景觀之美。

觀光旅遊局表示，活動期間全票由原價100元調降為50元，市民票及學生票由80元調降為40元；小客車及小貨車由50元降為30元，大客車及大貨車由100元降為50元。團體票依原收費身分別比照優惠票價計收，半票、優待票及免費入園者維持原收費標準，符合市民票、學生票及其他優惠資格者，購票時須攜帶相關證明文件。

虎頭埤推出感恩回饋祭，21日登場門票最高半價、入園送50元折價券。圖／台南市觀旅局提供

虎頭埤推出感恩回饋祭，21日登場門票最高半價、入園送50元折價券。圖／台南市觀旅局提供

虎頭埤推出感恩回饋祭，21日登場門票最高半價、入園送50元折價券。圖／台南市觀旅局提供