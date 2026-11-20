雲林縣元長鄉公所原有建築經鑑定為危樓，114遷移至新建公所現址，舊址將打造首座都會級的「鄉立樂活運動館」，今天舉行拆除儀式，由鄉長李明明及立委劉建國、運動部次長楊啟文主持、這棟民國64年建造的公所大樓將正式走入歷史，未來由運動部補助8400萬元建造新館舍，提供鄉民健康休閒運動中心及親子共融據點。

李明明指出，元長高齡人口已近3成，亟需一座大型可供前輩休閒運動的場館，鄉公所原址因已老舊狹窄，不敷公務使用，且建築耐震能力不足，106年土木技師公會鑑定為危樓，經爭取經費完成新址遷建後，舊址計畫以1.2億元興建「樂活運動館」，感謝立委劉建國今年初邀請行政院長卓榮泰、運動部長李洋親抵元長會勘，並獲中央約8400萬元補助，讓舊公所朝打造全齡友善健康運動空間邁進。

李明明說，位於市區中心的舊公所占地870多坪，1975年啟用迄今超過50年，是許多鄉民共同的回憶，拆除雖感不捨，但為了地方發展，必須勇敢轉型，如今新的行政中心已經啟用，舊公所也不能長期閒置，改建為運動館賦予更多服務鄉親功能，把空間再還給鄉民，帶來健康快活，也不負舊公所服務地方的「使命」。

劉建國也感謝李洋部長上任，就把第一次下鄉承諾支持興建運動館的機會留給元長鄉，且補助作業迅速。未來運動館不只是提供運動場地，更將導入運動處方箋等健康促進概念，讓長輩透過適合的運動延緩失能、健康老化，也讓青年及孩童有良好的活動空間，期待運動館成為元長全齡共享的健康據點。楊啓文也說，運動館一旦完成，元長鄉民也可享有六都的運動平權需求及健康休閒環境。

拆除儀式全鄉的村長和代表幾乎全都到齊共同見證，鄉民以不捨心情送走舊公所，並以欣悅的心情共同迎接全新的現代化運動館到來。

李明明表示，舊公所拆除後新館將很快動工，未來場館朝羽球、桌球、韻律運動及無障礙友善空間等方向規畫，未來結合周邊圖書館及環境綠美化，形成一休閒園區，讓長輩來運動、孩子圖書館閱讀，實現「老地方、新希望、新元長」願景。

使用已超過50年的元長鄉公所舊址今天動工拆除走入歷史，將斥資 1.2億元改建為現代化的樂活運動館。記者蔡維斌／攝影

使用已超過50年的元長鄉公所舊址今天舉行動工拆除儀式，將斥資 1.2億元改建為現代化的樂活運動館。記者蔡維斌／攝影

使用已超過50年的元長鄉公所舊址今天舉行動工拆除儀式，將斥資 1.2億元改建為現代化的樂活運動館。記者蔡維斌／攝影

使用已超過50年的元長鄉公所舊址今天舉行動工拆除儀式，將斥資 1.2億元改建為現代化的樂活運動館。記者蔡維斌／攝影