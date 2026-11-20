由「森之市」策畫的「2026珈琲與花物語・南迴篇」，今天至22日於台南水交社文化園區戶外場域登場，延續「用一杯咖啡旅遊吧！」的核心概念，3天活動免費入場。

主辦單位指出，今年活動回到草地、老樹、陽光與歷史建築共存的戶外場域，邀請來自台灣、日本、香港、泰國等地超過300組品牌參與，涵蓋咖啡、風格餐飲、甜點、陶藝、花藝、香氛、服飾、插畫及生活設計等類別。

視覺方面，今年由台灣插畫家Happieslin快樂林操刀主視覺，帶領民眾在咖啡、風景與人之間，尋找自己的旅行座標。

本屆特別邀請6組日本人氣咖啡與飲品品牌，分別來自德島、橫濱、福岡、北海道與盛岡，帶來日本獨有的咖啡文化與烘焙哲學。現場從濃郁厚實的深焙咖啡，到追求果實感的風味實驗，還有結合天然柑橘與香料的精釀可樂，每杯飲品都帶著各城市的風景與生活故事。

在飲食部分，現場也集結多個台灣風格料理品牌，甜點與烘焙攤位涵蓋法式甜點、日式和菓子及手作烘焙，讓民眾以味蕾展開跨國旅行。

除了吃喝，來自台灣、日本、香港及泰國的設計品牌與獨立創作者也齊聚水交社，展出手作陶器、金工飾品、天然香氛、織品服飾、生活選物與文具雜貨等，讓不同文化背景與創作媒材交會。

活動另推出南迴篇限定紀念體驗。民眾完成指定社群追蹤後，可至服務台領取特規空白明信片，再以不同印章逐層蓋印，疊出專屬圖像。

完成作品後，每日限量100份，可兌換6款隨機發放的紀念徽章，每人限兌1枚。主視覺紀念郵票則於每日15時起開放領取，同樣每日限量100份、每人限領1次，送完為止。