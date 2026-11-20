為提升台南市區行人通行安全，台南市政府交通局選定西門路（西門圓環至健康路）作為友善人行環境改善示範路段，透過人行空間改善、道路配置調整及步行動線串聯，打造安全、友善且兼具地方特色的街道環境。

交通局將於12月5日舉辦「悠遊走路 漫遊西門，公民共學工作坊」，即日起至11月27日開放報名，邀請沿線居民、商家及市民共同提出改善建議。

交通局表示，本案配合內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」推動，以「織補府城 悠遊西門」為主軸，針對西門圓環至健康路路段，全面檢視既有人行空間及道路配置，並依道路條件與實際交通需求，評估重新配置道路空間的可行性。

改善方向包括新設人行道、改善既有人行道銜接及優化行人通行環境，同時串聯沿線商業活動、生活服務及文化據點，完善步行系統，讓市民能更安全、舒適地漫步府城。

交通局指出，為更符合地方需求，12月5日下午1時將在台南生活美學館舉辦公民共學工作坊，邀請市民從日常生活及實際使用經驗出發，討論西門路目前的步行環境、交通安全及街道空間需求，並透過共學認識宜行城市理念及道路設計，蒐集的意見將作為後續規畫設計參考。

交通局表示，全案預計2027年6月完成整體規劃設計，後續將持續向中央爭取工程建設經費，逐步推動改善。無法出席工作坊的民眾，也可透過線上問卷提供意見，不論是開車、騎車、搭公車、步行或沿線購物者，都歡迎分享實際使用經驗。

工作坊報名至11月27日止，活動地點為台南生活美學館（中西區中華西路二段34號），報名及線上意見徵集網址：https://forms.gle/McdyoSt11UdGr2T57

台南市辦理西門路段（西門圓環至健康路）推動友善人行環境改善的工作坊，邀市民共議街道新風貌。圖／台南市交通局提供