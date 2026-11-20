裁撤24年台鐵北回歸線車站即將重返鐵道版圖！配合嘉市區鐵路高架化，平面式台鐵北回歸線車站，以「光之森」為設計主題，斥資6億元重新興建，目前工程進度約8成，預計明年下半年率先啟用，成為嘉義站與水上站之間新的鐵路運輸據點，新北回歸線車站明年啟用，服務嘉市南側及嘉縣水上鄉民通勤就學，串聯北回歸線周邊觀光景點，帶動地方交通與觀光發展。

鐵道局中部工程分局副分局長林健智表示，嘉市鐵路高架化計畫主要場站由北往南，依序為嘉北高架車站、嘉義高架車站、北回歸線平面車站及水上車輛基地。依照目前施工規劃，北回歸線車站明年下半年率先啟用，接續為水上車輛基地，最後才是嘉北、嘉義2座高架車站，預計2029年底完成全部高架段工程。

林健智指出，北回歸線車站歷史可追溯至1937年日治時期，最初鐵路號誌場，1943年辦理貨運，曾肩負地方產業運輸重任，年貨運量最高達17萬8千公噸，1949年至1961年間曾辦理客運業務。後因產業結構轉變及貨運需求萎縮，2002年8月13日裁撤，睽違24年後，將以全新面貌重新服務地方。

新站以「光之森」為設計概念，融合北回歸線日光意象、阿里山山稜、雲海與森林等嘉義自然景觀，透過玻璃站體引進自然採光，夜間則以建築燈光呈現如森林光影般的「光盒」意象。車站採跨站式站房設計，設有2座島式月台及四條股道，串聯鐵道兩側空間。新站距離嘉義車站約4公里、水上車站約2.6公里，未來可串聯北回歸線標誌公園（太陽館）、太空教育館、北回自行車道及嘉油鐵馬道等觀光資源。

鐵道局預估，2030年北回歸線車站日平均運量可達1000人次，當地居民不必再遠赴嘉義或水上車站搭車，通勤尖峰時間預估可節省約20分鐘。此外，配合嘉義機務段未來遷移水上車輛基地，電聯車停放及維修也將移往水上，北回歸線車站周邊軌道將與基地銜接，未來還可作為區間車運轉及調度節點，提升南北向列車調度彈性。

目前水上車輛基地工程進度約43.8%，略為超前。隨著北回歸線車站率先啟用，嘉義鐵路高架化也將逐步展開新階段，讓這座曾經消失的老車站，再度成為嘉義南區交通的重要門戶。

新北回歸線車站明年啟用，服務嘉市南側及嘉縣水上鄉民通勤就學，串聯北回歸線周邊觀光景點，帶動地方交通與觀光發展。圖／鐵道局提供

裁撤24年台鐵北回歸線車站即將重返鐵道版圖！配合嘉市區鐵路高架化，平面式台鐵北回歸線車站，以「光之森」為設計主題，斥資6億元重新興建，目前工程進度約8成，預計明年下半年率先啟用。圖／鐵道局提供

配合嘉市區鐵路高架化，平面式台鐵北回歸線車站，以「光之森」為設計主題，斥資6億元重新興建，圖為電腦建築設計圖。圖／鐵道局提供

裁撤24年台鐵北回歸線車站即將重返鐵道版圖！配合嘉市區鐵路高架化，平面式台鐵北回歸線車站，以「光之森」為設計主題，斥資6億元重新興建，目前工程進度約8成，預計明年下半年率先啟用。圖／鐵道局提供