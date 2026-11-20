中聯油脂爆發苯駢芘超標後停工迄今，市面上傳出桶裝沙拉油缺貨或價格上漲，雖中央宣布協調增產，台南市議員李宗霖昨說，近期在市場或夜市拜票時仍接獲餐飲店家及小吃攤商反映炸油限量購買、價格居高不下，籲穩定供需、嚴查囤貨。市府日前已展開稽查供貨及價格，經發局表示，尚未發現具體異常事實。

南市經發局表示，有購油需求的業者及產業公協會，可透過經濟部馬上辦服務中心免付費專線○八○○二八○二八○提出需求，商圈、市場及夜市業者也可透過自治會或組織，彙整攤商每日購油需求向馬上辦中心提出，經濟部再交由台糖及合作廠商安排配送，加速媒合供應，申請數量由經濟部掌握。

李宗霖說，這波缺油潮影響層面持續擴大，十八公升營業用桶裝沙拉油價格飆漲，替代使用的豬油也跟著漲價，有的上游經銷商採取限額配貨，店家每次叫貨都買不到基本用量，加上歷年來愈接近農曆年節，市場用油需求大增，年底食用油價問題恐雪上加霜。

李宗霖也質疑，經濟部本月初宣布協調國內大廠增產、建立供需媒合機制，南市府也表示已與台糖聯手調度貨源，且台糖、大統益等油脂業者都在台南設廠，台南仍出現缺油現象，中央與市府應公開即時數據與相關資訊、並穩定鋪貨通路與批發價格，同時針對批發端加強稽查避免囤油。