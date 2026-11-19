台南市夾娃娃機店已超過900家，市府制定「台南市自助選物販賣事業管理自治條例」，已公布施行，明確規範營業場所距離國民中小學至少50公尺，機台設備、遊戲玩法及消費資訊也須符合規定，違規最高可罰5萬元，台南夾娃娃機管理邁向制度化。

2026-11-19 11:42