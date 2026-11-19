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日本滋賀縣副議長拜會南市府 促進雙方交流
日本滋賀縣議會副議長海東英和今天率團拜會台南市政府，明天將參加大台南國際旅展，促進雙方交流。
台南市政府今天發布新聞稿指出，海東英和率議員團今天拜會市府，台南市長黃偉哲出席致意，再由副市長姜淋煌等人代表討論，注入兩地交流新動能。
姜淋煌表示，台南與滋賀深厚交情始終如一，2023年締盟10周年時，雙方觀旅局簽署自行車觀光交流備忘錄，議會今年4月也締盟，滋賀縣7月更加入台南提案「友誼市景點互惠計畫」，拓展多元交流。
海東英和說，滋賀縣2013年起每年參與大台南旅展，他期盼滋賀與台南交流更深化，議會也將全力支援雙方合作，讓台南市民認識滋賀縣文化與觀光資源。
市府說明，滋賀縣坐擁日本最大的琵琶湖，境內文化古蹟、自然資源豐富，還有完善的琵琶湖環湖自行車道「BIWAICHI」。
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