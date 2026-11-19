嘉義市強化居家防火安全，順億關係企業總裁林文村捐贈300組外掛式瓦斯爐自動關閉器，協助降低炊事不慎引發火災的風險。市長黃敏惠下午出席消防局捐贈儀式，感謝企業響應公益，並由台灣新光保全及耀主科技協助安裝，讓有需求家庭多一層安全保障。

黃敏惠表示，市府持續推動防災四支箭，包括補助安裝住宅用火災警報器、燃氣熱水器遷移、外掛式瓦斯爐自動關閉器，以及編列1000萬元補助屋齡20年以上、6樓以上集合住宅改善消防安全設備，從源頭降低災害風險。

目前嘉市住宅用火災警報器安裝率達99.4%，炊事不慎引發火災案件逐年下降，從2023年12件，降至2024年8件、2025年7件，今年截至11月約5件。市府2024年起每年編列預算採購72具瓦斯爐自動關閉器，並獲企業及民間踴躍響應，去年及今年分別獲捐贈約840具及820具。

總裁林文村秉持關懷父母及家人的愛心，繼捐贈長照交通車後，再次捐贈300組瓦斯爐自動關閉器，以行動支持防災工作。透過企業資源與市府政策結合，將安全設備送到有需要的家庭，不僅守護市民生命財產，也能減輕消防救災負擔。

林文村表示，消防工作涵蓋救災、救護及災害預防，是守護民眾生命安全的重要力量。企業秉持取之於社會、用之於社會的理念，希望透過此次捐贈拋磚引玉，未來也將持續關注嘉義市消防局需求，提供救災設備及相關資源，與市府及消防團隊共同守護市民安全。

消防局長郭立昌表示，防災重於救災，尤其高齡化社會來臨，長者居家用火、用電安全更需重視。瓦斯爐自動關閉器可在爐火異常熄滅等情況下發揮安全防護功能，降低瓦斯持續外洩的風險。

消防局提醒，炊事不慎是住宅火災的重要原因，民眾短暫離開廚房、湯汁溢出導致爐火熄滅，都可能造成瓦斯外洩，甚至引發火災。平時應定期檢查瓦斯管線、爐具及老舊電線，養成隨手關閉瓦斯、正確用電的習慣，並善用安全設備，將防災觀念落實於日常生活。

此次公益捐贈由順億關係企業提供設備，台灣新光保全及耀主科技協助安裝。消防局表示，企業、政府與市民共同投入，才能讓防災工作深入家庭，打造更安全的居住環境。

嘉義市強化居家防火安全，順億關係企業總裁林文村捐贈300組外掛式瓦斯爐自動關閉器，協助降低炊事不慎引發火災的風險。市長黃敏惠下午出席消防局捐贈儀式，感謝企業響應公益。圖／嘉市府提供

嘉義市強化居家防火安全，順億關係企業總裁林文村捐贈300組外掛式瓦斯爐自動關閉器，協助降低炊事不慎引發火災的風險。市長黃敏惠下午出席消防局捐贈儀式，感謝企業響應公益。圖／嘉市府提供

嘉義市強化居家防火安全，順億關係企業總裁林文村捐贈300組外掛式瓦斯爐自動關閉器，協助降低炊事不慎引發火災的風險。市長黃敏惠下午出席消防局捐贈儀式，感謝企業響應公益。圖／嘉市府提供