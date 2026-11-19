國立成功大學今天表示，「薄如蟬翼：日本土佐和紙的世界挑戦」特展21日在成大歷史文物館開展，讓人見識日本千年歷史傳統工藝瑰寶。

成大表示，特展11月21日到12月16日展出，邀日本紙保存修復家一宮佳世子、土佐和紙手漉藝師浜田治演講，率人們走進傳統工藝與文化財保存修復世界。

日本「土佐和紙」有千年歷史，以薄如蟬翼、柔軟堅強聞名，近年是國際文物保存修復與藝術創作重要媒材，特展將讓外界認識這項傳統工藝文化價值與當代魅力。

成大表示，「土佐和紙」產於日本高知縣土佐市與伊野町及周邊地區，是以清澈水源和純天然植物纖維為原料發展而起的造紙工藝。

土佐和紙質地薄、軟、柔、韌，最薄厚度據稱僅0.03毫米，用途廣泛，在傳統錢包、紙燈籠、現代書籍、繪畫及歷史文物保存修復上展現獨特價值，獲指定為日本國家傳統工藝品。

成大表示，一宮佳世子是日本知名日本紙保存修復與紙類專家，曾祖父是手工和紙職人。一宮佳世子曾任職日本國內外紙張貿易公司，了解日本紙在海外藝術文化和文化領域的應用，長期投入紙藝與紙本文獻保存與修復等相關工作，也是地方紙藝博物館兼任專家。

浜田治是伊野町資深手漉和紙（由職人以傳統手工、逐張撈製而成的日本傳統紙張）藝師，也是日本人間國寶浜田幸雄孫子，自幼協助祖父製紙，承襲傳統土佐漉和紙精髓。浜田治和兄長製作的土佐和紙極細緻、柔韌，近年成為國際各博物館文物修復與藝術創作媒材。