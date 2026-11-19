南部餐飲業者有好手藝，如何將店內招牌料理轉化為具市場競爭力的商品？飲食媒體《食力FoodNEXT》攜手老牌食品廠陸仕企業，正式啟動「南方食力超越計畫」，並籌組「南方食力聯盟」，預計招募100家南部餐飲、食品製造、飲品及食材供應業者，透過跨業合作，協助地方飲食品牌突破研發、量產及通路門檻。

主辦單位表示，不少餐飲業者希望將店內招牌菜開發成零售商品，卻經常面臨風味難以還原、食品加工技術不足及通路銷售等問題；另一方面，具備食品製造能力的業者，也需要優質餐飲品牌提供創意與料理技術，雙方若能媒合合作，將有機會創造新的市場商機。

「南方食力超越計畫」整合《食力》的媒體資源、食驗室消費者體驗數據，以及旗下「拾光」群眾募資平台，協助業者從商品定位、研發製造到市場銷售建立合作模式，不論已經擁有商品，或仍在尋找品牌定位的業者，都能透過計畫尋求跨業合作機會。

今天記者會吸引超過50組產業代表到場響應，主辦單位希望藉由籌組南方食力聯盟，串聯南部餐飲、食品製造、觀光旅宿及伴手禮產業，讓地方美食不只停留在餐桌上，更能發展成具有規模的商業品牌，為南部食品產業開創新商機。

《食力FoodNEXT》攜手老牌食品廠陸仕企業，啟動「南方食力超越計畫」，預計招募100家南部餐飲、食品製造、飲品及食材供應業者，透過跨業合作，協助地方飲食品牌突破研發、量產及通路門檻。圖／業者提供