嘉義縣馬稠後產業園區再添投資，亞通利大能源股份有限公司購地設廠，董事長呂元瑞、縣長翁章梁今天參加新廠動土典禮，預計投資4.4億元打造綠能設備生產基地，新廠結合製造、組裝及測試發電設備，並規畫將屏東生產據點遷至嘉義，預計在2年內投入生產。

亞通利大能源主要從事能源及環保工程，涵蓋電廠、海洋工程、再生能源及環境控制領域，拓展台灣及東南亞市場，近期在馬稠後產業園區後期購置1萬2364平方公尺土地，新建廠房總樓地板面積3088平方公尺，作為綠能設備及國外發電廠附屬構件生產基地。

翁章梁說，馬稠後產業園區後期已有95家廠商購地進駐，其中7家投入生產營運、45家取得建照並陸續興建中，未來結合嘉義科學園區及周邊產業用地，可以擴大產業群聚效益，帶動企業投資與在地就業機會。

翁章梁也說，產業發展需搭配完善生活環境，縣府推動高鐵嘉義站周邊367公頃土地重劃，未來可容納約3.5萬人居住，提升生活機能，讓更多人才願意留在嘉義生活。中央也規畫新港新能源、新材料產業園區，未來配合台積電及相關供應鏈進駐，擴大嘉義產業發展動能。

呂元瑞表示，公司規畫將屏東生產據點完整遷至嘉義，看好嘉義土地、人力及產業發展條件，馬稠後新廠將成為公司拓展綠色能源業務的重要基地，預計1年多後投入生產，未來將持續投入技術研發及設備製造，擴大綠能產業布局。

亞通利大能源投資4.4億進駐嘉義馬稠後產業園區，縣長翁章梁（右二）今天參加新廠動土典禮。圖／嘉義縣政府提供