台南市夾娃娃機店已超過900家，市府制定「台南市自助選物販賣事業管理自治條例」，已公布施行，明確規範營業場所距離國民中小學至少50公尺，機台設備、遊戲玩法及消費資訊也須符合規定，違規最高可罰5萬元，台南夾娃娃機管理邁向制度化。

市長黃偉哲表示，夾娃娃機近年迅速興盛，成為民眾日常休閒娛樂及消費模式，台南目前已有900多家店，為強化營業場所管理、保障兒童及少年權益，市府依經濟部「自助選物販賣事業管理規範」，制定符合地方管理需求的自治條例，明確訂定業者營業及機台管理規範。

黃偉哲指出，市府也將透過特定行業公共空間安全聯合稽查，針對違規改裝機台、涉及賭博或販售18禁成人商品等情形，依自治條例、刑法及兒童及少年福利與權益保障法等相關法令辦理，保障兒少身心健全發展。

經發局長張婷媛表示，業者設置的夾娃娃機台，須經經濟部電子遊戲機評鑑委員會評鑑為「非屬電子遊戲機」的遊樂機具，機台內部裝置及遊戲玩法也須符合評鑑說明書內容。營業場所則須距離國民中小學50公尺以上，業者應檢附相關距離證明文件，經經發局審查核備後，才能營業。

經發局指出，自治條例對違規行為訂有明確處罰規定，違反營業場所距離限制者，將命其停止營業；擅自改裝或加裝影響取物可能性設施，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰；超過公告保證取物金額，或未依規定揭露消費資訊，經限期改善仍未改善者，可處5000元以上、2萬5000元以下罰鍰。