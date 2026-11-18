台南市政府農業局推「台南時令小旅行」山線亮點遊程，以「淺山果香尋味香」為主題，串聯東山、楠西及玉井三大特色農業城鎮一日遊。

農業局長馮祥勇指出，此次山線遊程以淺山農村特色為核心，首先走訪東山仙湖休閒農場，漫步森林步道、欣賞淺山美景，認識百年柴燒龍眼焙灶文化，感受東山獨特的桂圓產業歷史，

接著前往楠西果農之家，品嘗以當季水果入菜的特色創意料理，並親自下田採摘新鮮芭樂，體驗從產地到餐桌的農村樂趣。下午則安排參訪噍吧哖紀念園區，認識地方歷史文化，最後來到玉井青果市場，選購當季鮮果、手作果乾及特色農特產品，讓旅程從自然景觀、農業體驗延伸至人文歷史與農產消費。

台南市休閒農業發展協會理事長林朝明表示，協會未來將持續結合在地農遊業者，推動農遊軸帶整合與特色遊程行銷，透過媒體宣傳、社群推廣及示範遊程，吸引更多遊客走訪台南農村。

台南市長黃偉哲表示，台南擁有豐富多元的農業資源，從東山咖啡、柴燒龍眼乾，到楠西優質水果及玉井芒果等，都是具有代表性的在地特色產業。市府積極整合農業生產、農村文化及觀光休閒資源，透過農遊軸帶串聯轄內休閒農業區、休閒農場、特色農遊場域，讓民眾不只是購買農產品，更能親身走訪產地、體驗農村生活。

台南市政府農業局推「台南時令小旅行」山線亮點遊程，以「淺山果香尋味香」為主題，串聯東山、楠西及玉井三大特色農業城鎮一日遊。記者謝進盛／翻攝

台南市政府農業局推「台南時令小旅行」山線亮點遊程，以「淺山果香尋味香」為主題，串聯東山、楠西及玉井三大特色農業城鎮一日遊。記者謝進盛／翻攝

台南市政府農業局推「台南時令小旅行」山線亮點遊程，以「淺山果香尋味香」為主題，串聯東山、楠西及玉井三大特色農業城鎮一日遊。記者謝進盛／翻攝