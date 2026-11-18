農業部公布第35屆全國十大神農及模範農民當選名單，台南市政府本屆推薦10人參選，其中，玉井林家寶、學甲蔡阿玉及東山郭雅聰獲選全國模範農民。

這3名獲獎者分別在雜糧、養殖漁業及咖啡產業展現亮眼成果。林家寶是台灣黃金蕎麥創辦人，透過契作及保價收購，支持農友復耕雜糧，串聯生產、加工與品牌行銷；

台南市南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉長期協助養殖戶取得驗證，並積極培訓青年漁民，提升養殖產業競爭力。郭雅聰則深耕東山咖啡近30年，帶領在地農友精進品質、推廣品牌，促進地方咖啡產業發展。

農業局說明，林家寶積極串聯黃金蕎麥生產、加工及品牌行銷，結合食農教育與觀光體驗，提升國產雜糧附加價值；蔡阿玉透過南瀛養殖生產協會，無償輔導逾百戶養殖戶取得產銷履歷及國際水產養殖驗證，並推動以養殖為本、由漁民主導的漁電共生模式；

東山大鋤花間咖啡生態農場創辦人郭雅聰則持續精進咖啡栽培及採後處理技術，串聯在地農友推廣咖啡品牌及品鑑體驗，帶動「175咖啡公路」沿線咖啡聚落發展，3位獲獎者長期深耕產業、帶動地方發展。

台南市長黃偉哲表示，農業發展需要每一位農民長期投入與創新，3名獲獎者憑藉專業技術、經營創新及對地方產業熱情，獲得全國肯定，實屬台南之光。

台南市南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉（左一）當選全國模範農民。記者謝進盛／翻攝