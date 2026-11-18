台南市文化局主辦的「岸內影視基地2026年環境演員培訓工作坊」近期結訓，30名學員歷經表演技巧、鏡頭意識、片場倫理及情境演練等課程，並首度進入岸內影視基地醫療場景進行模擬拍攝，更邀請第58屆金鐘獎迷你劇集男配角獎得主黃迪揚與學員共演，讓學員實際體驗劇組運作及拍攝現場要求。

文化局表示，本屆由曾入圍金馬獎、金鐘獎的演員蔡嘉茵擔任總召集人，並邀請選角指導、資深副導及語言指導授課，從通告單判讀、片場工作態度到台語、客語對白表達，協助學員熟悉影視產業工作模式；結訓當天也邀請演員方志友與黃迪揚分享演出經驗，並由蔡嘉茵帶領學員進行實地拍攝，接受專業回饋。

文化局也提到，首屆學員林怡瑈、王立宇分別在廣告作品中擔任女主角及男配角，展現培訓成果逐步銜接實際演出機會；30名學員涵蓋在地演員、表演科系學生及一般民眾，主辦單位已建立學員資料與形象照檔案，未來將轉介有需求的劇組，增加在地人才參與影視製作的機會。

文化局強調，岸內影視基地是市府推動影視產業的重要據點，除提供拍攝場景，也希望培育在地人才，建立完整產業支援，下一梯次預計明年初招募，2027年3月開課。

岸內影視基地舉辦環境演員培訓工作坊，邀請曾入圍金馬獎、金鐘獎的業師授課，從鏡頭意識、角色揣摩到片場實務，協助學員累積演出經驗。圖／南市文化局提供