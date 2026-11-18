嘉義市蘭潭後山步道歷經颱風及豪雨重創，經市府投入經費修復，受損路段10月13日恢復通行。市府上午舉辦蘭潭後山步道景觀橋啟用暨健行體驗活動，揭開重建成果。新建17公尺長景觀橋採不落墩設計，強化防災能力，也讓民眾重新走進山林，欣賞蘭潭自然風光。

市長黃敏惠表示，蘭潭舊稱「紅毛埤」，歷史悠久，「蘭潭泛月」更是嘉義八景之一，不僅是城市珍貴的自然資產，也是許多市民共同的生活記憶。市府近8年累計投入超過1.27億元，推動蘭潭整體環境改善，建置三信亭、泛月橋、姊妹亭、環潭步道、好漢坡、夜間照明及智慧水域安全系統等設施，逐步提升景區安全、景觀品質及遊憩機能，打造適合全齡共享的城市後花園。

黃敏惠指出，2024年凱米颱風帶來強降雨，造成蘭潭後山步道邊坡嚴重沖刷、棧橋受損及部分路段基礎流失，市府第一時間封閉受損路段，並投入約2218萬元辦理災後重建。不過，工程歷經3次流標，施工期間又接連遭遇丹娜絲颱風及豪雨，山區地形崎嶇，大型機具無法進場，施工難度極高。

尤其植生護坡工程，施工人員必須利用繩索吊掛在陡峭山壁上作業，宛如「蜘蛛人」，才能完成邊坡復育。工程團隊克服地形及天候挑戰，終於讓受損路段於今年10月13日修復完成，重新開放民眾通行。

黃敏惠表示，這次工程不只是恢復步道原有功能，更著重提升環境韌性，兼顧安全、防災及自然生態。新建景觀橋採不落墩設計，減少河道阻塞及後續災害風險，並搭配邊坡補強、植生復育等工法，讓步道在提升安全性的同時，也盡可能維持自然景觀。

啟用活動有位特別來賓，95歲林有海分享自己熱愛運動，每天都到蘭潭後山步道健行，享受山林美景。黃敏惠也鼓勵市民多走出戶外，親近自然，善用城市珍貴的休憩資源。

觀光新聞處長鄭雅文表示，蘭潭後山步道全長約3公里，沿途有桃花心木林及自然步道，還可登上台灣小百岳紅毛埤山。這次工程新建17公尺長鋼構景觀橋，採不落墩設計，並結合邊坡補強、植生復育及土石籠等工法，提升整體安全與防災能力。由於景觀橋周邊腹地有限，今天特別選在鎮德宮舉辦啟用典禮，再透過健行活動帶領民眾實地走訪。

市府表示，未來將持續整合蘭潭周邊遊憩動線、公共設施及觀光資源，並結合「來嘉BIKE訪」、蘭潭音樂噴泉及特色路跑等活動，豐富觀光體驗，打造安全、友善的全齡休憩環境，邀請全國民眾走訪嘉義，感受蘭潭山林魅力。

嘉義市蘭潭後山步道歷經颱風及豪雨重創，經市府投入經費修復，受損路段10月13日恢復通行。市府上午舉辦蘭潭後山步道景觀橋啟用暨健行體驗活動，揭開重建成果。圖／嘉市府提供

嘉義市蘭潭後山步道歷經颱風及豪雨重創，經市府投入經費修復，受損路段10月13日恢復通行。市府上午舉辦蘭潭後山步道景觀橋啟用暨健行體驗活動，揭開重建成果。圖／嘉市府提供

嘉義市蘭潭後山步道歷經颱風及豪雨重創，經市府投入經費修復，受損路段10月13日恢復通行。市府上午舉辦蘭潭後山步道景觀橋啟用暨健行體驗活動，揭開重建成果。圖／嘉市府提供